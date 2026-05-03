Książę William i księżna Kate uczcili 15. rocznicę ślubu, publikując w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcie z wakacji w Kornwalii. W kadrze pojawiają się też ich dzieci: książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis. Miał to być spokojny, domowy moment, ale internet natychmiast wyłapał detal, który przykrył całą resztę: lakier na paznokciach 11-letniej Charlotte. "Nie do pomyślenia za życia Elżbiety II" - piszą internauci.

Manicure ksieżcniczki Charlotte skradł kadr z rocznicowego zdjęcia Williama i Kate

Nowy rodzinny portret przyszłego monarchy Wielkiej Brytanii pojawił się dokładnie w 15. rocznicę ślubu księcia Williama i księżnej Kate, którzy powiedzieli sobie "tak" 29 kwietnia 2011 r. w Opactwie Westminsterskim. Na zdjęciu wykonanym podczas rodzinnych wakacji w Kornwalii, cała rodzina prezentuje się w swobodnej, letniej atmosferze. Kate trzyma za rękę księcia Louisa, który niedawno świętował 8. urodziny, a George uśmiecha się w stronę ojca. Jednak wzrok wielu osób wędruje w jedno miejsce: do dłoni Charlotte, która leżąc obok młodszego brata, pokazuje niebieski manicure.

To drobiazg, ale w przypadku rodziny królewskiej drobiazgi działają jak zapalnik. Każdy element stylu, nawet tak niepozorny jak kolor paznokci, bywa odczytywany przez pryzmat tradycji, zasad i tego, co wypada w oficjalnym wizerunku. Efekt? Zamiast rozmów o rocznicy i rodzinnej atmosferze, w sieci rozkręciła się dyskusja o tym, czy 11-letnia wnuczka króla Karola III powinna nosić kolorowy manicure.

W sieci burza. Wszystko przez kolorowy manicure księżniczki Charlotte

Komentarze pod rocznicowym księcia Williama i księżnej Kate kadrem szybko zaczęły iść w dwóch kierunkach. Z jednej strony pojawiły się głosy krytyczne, które uznały, że na pomalowane paznokcie jest za wcześnie i że dziecięcy wizerunek powinien pozostać "bez dodatków". Ta dyskusja ma też drugi plan, część osób porównuje bowiem dzisiejsze podejście do czasów królowej Elżbiety II, podkreślając, że kiedyś podobna swoboda w królewskim kadrze byłaby trudniejsza do wyobrażenia.

Nie podoba mi się to. Dzieci nie powinny mieć pomalowanych paznokci. - czytamy w komentarzach.

Z drugiej strony równie mocno wybrzmiewa obrona Charlotte: że to zwykła zabawa, wakacyjny detal i nic, co wymagałoby poważnych ocen.

Uwielbiam to, że royalsi mogą teraz malować paznokcie. To byłoby nie do pomyślenia za życia Elżbiety II.

O co tyle hałasu? Jeśli to tylko wakacyjna zabawa, nie ma w tym nic złego - piszą internauci.

I to nie jest pierwszy raz, gdy Charlotte przyciąga uwagę lakierem. W lipcu 2025 r. podczas Wimbledonu widziano ją z różowymi paznokciami, gdy żywo reagowała na mecz ulubionego tenisisty, Carlosa Alcaraza. Tegoroczny błękit tylko dolał oliwy do ognia.

Tak książę William i księżna Kate świętowali 15. rocznicę ślubu

Tego samego dnia rocznicowa opowieść miała jeszcze jeden, mniej "komentarzowy", a bardziej konkretny wymiar. Kate i William odwiedzili organizację IntoUniversity. To miejsce nie jest przypadkowe: para wsparła je już w dniu ślubu w 2011 r. poprzez swój fundusz prezentowy.

Zobacz także: