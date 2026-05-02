Już wiadomo, kto weźmie udział w kolejnym pojedynku w "Farmie"? Produkcja pokazała za dużo?
Produkcja "Farmy" przez przypadek zdradziła, co wydarzy się w kolejnym odcinku programu? W miniony piątek, po emisji najnowszego odcinka, widzowie zobaczyli zapowiedź kolejnej odsłony show. W zwiastunie można było zobaczyć fragment listu napisanego przez Olę. Fani od razu zauważyli, o kim pisała.
Takie emocje tuż przed wielkim finałem "Farmy". W miniony piatek doszło do kolejnego pojedynku, w wyniku którego kolejna osoba musiała pożegnać się z programem. Tym razem show opuściła Ola, przyjaciółka Agnieszki. Wiadomo już, że Ola wychodząc z gospodarstwa musiała wskazać pierwszą osobę do poniedziałkowego pojedynku. Fani "Farmy" już wiedzą, kogo wybrała Ola. Wszystko wydało się w zwiastunie show.
Ogromne emocje i kłótnie na "Farmie". Show opuściła Ola
W miniony piątek Polsat wyemitował kolejny odcinek "Farmy". W programie doszło do kolejnego pojedynku, w którym tym razem wzięły udział: Ola, Paulina oraz wskazana przez Paulinę Agnieszka. Uczestniczki musiały za pomocą siekiery rąbać wielką belkę tak, aby przeciąć ją na pół. Najlepiej poradziła sobie Agnieszka i to właśnie ona wygrała konkurencję, gwarantując sobie bezpieczeństwo. Paulina i Ola trafiły do głosowania, a pozostali farmerzy wskazali, która z nich ma opuścić program. Ostatecznie to na Olę zagłosowało więcej osób i to ona pożegnała się z "Farmą". Po odcinku "Farmy" rozpętała się burza w sieci, a internauci byli mocno podzieleni werdyktem uczestników.
Ola wskazała Dominikę do kolejnego pojedynku w "Farmie"?
Tuż po tym, jak wyszło na jaw, że to Ola opada z programu okazało się, że teraz będzie musiała wskazać pierwszą osobę do poniedziałkowego pojedynku. Wszyscy zaczęli zastanawiać się, kogo wskaże Ola, ale po chwili widzowie zobaczyli zapowiedź kolejnego odcinka, a w nagraniu pokazano fragment listu od Oli. Była uczestniczka show napisała w nim coś o... Dominice. To właśnie ona weźmie udział w pojedynku? Fani są tego pewni. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy.
W liście było napisane Dominika… czyli raczej ją wytypuję - dziwne, że nie Karolinę
Było napisane na końcu Dominika
Myślicie, że Ola rzeczywiście wskazała Dominikę do pojedynku?
