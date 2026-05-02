Wielkimi krokami zbliża się wielki finał 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Tymczasem w mediach społecznościowych uwielbianego przez widzów programu pojawił się pilny komunikat. Dwie pary awansują do finału dzięki głosom widzów i jurorów - o trzecim miejscu w finale na podstawie dogrywki zadecydują z kolei jurorzy na zakończenie odcinka.

Półfinał 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"

Za nami 8. odcinek "Tańca z Gwiazdami". Do półfinału 18. edycji , który odbędzie się w niedzielę 3 maja, dotarło pięć par walczących o awans do wielkiego finału. W grze pozostają: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Każdy z duetów jest już bardzo blisko upragnionego miejsca w finale, a różnice punktowe z odcinka na odcinek stają się coraz mniejsze.

Emocje wśród widzów sięgają zenitu, a w sieci już teraz nie brakuje dyskusji i wskazywania swoich faworytów do zwycięstwa. Każda z par ma swoich wiernych kibiców, którzy aktywnie wspierają ich w mediach społecznościowych i zachęcają do głosowania. Jednocześnie rośnie napięcie, bo każdy błąd na tym etapie może kosztować utratę szansy na finał i walkę o Kryształową Kulę.

Produkcja "Tańca z Gwiazdami" przekazała wieści ws. finału

O awansie do finału zdecydują łączne noty jurorów i głosy widzów - dwie najlepsze pary przejdą dalej automatycznie. Pozostałe trzy duety zmierzą się w dogrywce, gdzie zaprezentują cha-chę do utworu "Let’s Get Loud" Jennifer Lopez, a o ostatnim miejscu w finale zadecydują już wyłącznie jurorzy. Wielki finał programu zaplanowano na niedzielę 10 maja, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie tej emocjonującej rywalizacji. Produkcja programu poinformowała o szczegółach za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Będzie się działo! Głosami widzów i jurorów do finału przejdą bezpośrednio 2 pary. O tym, kto zajmie ostatnie, trzecie miejsce w finałowym składzie, zadecydują jurorzy w wielkiej dogrywce na koniec odcinka! czytamy na Instagramie.

