"Taniec z Gwiazdami". Produkcja wydała pilny komunikat ws. finału
Już w niedziele widzowie zobaczą półfinał 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", na który wielu czekało od tygodni. Produkcja zapowiada istotne zmiany i opublikowała pilny komunikat dotyczący przebiegu ostatniego odcinka. Co dokładnie czeka uczestników i publiczność w wielkim finale?
Wielkimi krokami zbliża się wielki finał 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Tymczasem w mediach społecznościowych uwielbianego przez widzów programu pojawił się pilny komunikat. Dwie pary awansują do finału dzięki głosom widzów i jurorów - o trzecim miejscu w finale na podstawie dogrywki zadecydują z kolei jurorzy na zakończenie odcinka.
Półfinał 18. edycji "Tańca z Gwiazdami"
Za nami 8. odcinek "Tańca z Gwiazdami". Do półfinału 18. edycji , który odbędzie się w niedzielę 3 maja, dotarło pięć par walczących o awans do wielkiego finału. W grze pozostają: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Każdy z duetów jest już bardzo blisko upragnionego miejsca w finale, a różnice punktowe z odcinka na odcinek stają się coraz mniejsze.
Emocje wśród widzów sięgają zenitu, a w sieci już teraz nie brakuje dyskusji i wskazywania swoich faworytów do zwycięstwa. Każda z par ma swoich wiernych kibiców, którzy aktywnie wspierają ich w mediach społecznościowych i zachęcają do głosowania. Jednocześnie rośnie napięcie, bo każdy błąd na tym etapie może kosztować utratę szansy na finał i walkę o Kryształową Kulę.
Produkcja "Tańca z Gwiazdami" przekazała wieści ws. finału
O awansie do finału zdecydują łączne noty jurorów i głosy widzów - dwie najlepsze pary przejdą dalej automatycznie. Pozostałe trzy duety zmierzą się w dogrywce, gdzie zaprezentują cha-chę do utworu "Let’s Get Loud" Jennifer Lopez, a o ostatnim miejscu w finale zadecydują już wyłącznie jurorzy. Wielki finał programu zaplanowano na niedzielę 10 maja, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozstrzygnięcie tej emocjonującej rywalizacji. Produkcja programu poinformowała o szczegółach za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Będzie się działo! Głosami widzów i jurorów do finału przejdą bezpośrednio 2 pary. O tym, kto zajmie ostatnie, trzecie miejsce w finałowym składzie, zadecydują jurorzy w wielkiej dogrywce na koniec odcinka!
Czekacie na wielki finał "Tańca z Gwiazdami"?
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś pokłócili się po występie w "TzG? Mówią wprost
- Sebastian Fabijański tuż przed "TzG" zalał się łzami. Przeżył chwile grozy: "odcięło mnie"
