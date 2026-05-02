Ola z „Farmy” zaskoczyła szczerym wyznaniem po odpadnięciu z programu. Po emisji piątkowego odcinka była uczestniczka show Polsatu wzięła udział w lajwie, podczas którego rozmawiała z Marceliną Zawadzką. Ola opowiadała o swoim udziale w "Farmie" i nagle ujawniła, co tak naprawdę działo się na gospodarstwie. Nie wszystko pokazali w telewizji.

Ola odpadła z "Farmy" tuż przed finałem

W miniony piątek w „Farmie” zrobiło się naprawdę gorąco, bo stawka była jasna: bezpieczeństwo na ostatniej prostej przed wielkim finałem. Do pojedynku stanęły Ola i Paulina, a także Agnieszka, którą wcześniej wskazała Paulina. Zadanie nie zostawiało miejsca na przypadek: uczestniczki musiały rąbać siekierą dużą belkę tak, żeby przeciąć ją na pół.

Najlepiej poradziła sobie Agnieszka i to ona wyszła z konkurencji obronną ręką, zyskując spokój na kolejny etap. Dla Oli i Pauliny oznaczało to jedno: decyzja przeszła w ręce pozostałych farmerów. Głosowanie przesądziło sprawę, bo więcej głosów padło na Olę. I właśnie ona pożegnała się z programem, zostawiając po sobie nie tylko emocje, ale też pytania o to, co wydarzy się dalej.

Gdy kurz po eliminacji opadł, pojawił się kolejny wątek, który natychmiast podchwycili widzowie. Ola po odpadnięciu musiała napisać list, w którym nominuje pierwszą osobę do pojedynku, który zobaczą widzowie w najbliższy poniedziałek. Produkcja pokazała zwiastun kolejnej odsłony show, a fani są już pewni, kto teraz weźmie udział w pojedynku w "Farmie".

Ola z "Farmy" zdradza, co działo się w programie

Ola pożegnała się już z programem, ale emocje wokół byłej uczestniczki nie opadają. Po odcinku "Farmy" widzowie byli podzieleni i nie ukrywali, że ich zdaniem powinna odpaść inna uczestniczka. Co ciekawe, już po programie Ola zabrała głos ws. swojego udziału w show i rozgadała się na temat swojej relacji z Agnieszką.

My się spotkałyśmy z Agnieszką po ''Farmie'' i sobie wszystko wyjaśniłyśmy. Ja jej powiedziałam wszystko, jak to z mojej perspektywy wyglądało, Aga jak z jej, ja zrozumiałam swój błąd i mam nadzieję, że Agnieszka już nie ma do mnie żadnego z tym związanego bólu komentowała Ola na lajwie po odcinku.

Ola z "Farmy ujawniła, czy jej przyjaźń z Agnieszką przetrwała i czy dziś utrzymują ze sobą kontakt, a przy okazji ujawniła kulisy show. Była uczestniczka hitu Polsatu zdradziła, że nie wszystko, co działo się na gospodarstwie było pokazane w odcinkach. Widzowie mogli zobaczyć kłótnie uczestników, ale chyba nikt nie wiedział, że awantury trwały tak długo.

Ja nigdy ''Farmy'' nie oglądałam dlatego to była dla mnie nowość. Ja nie wiedziałam, że ta gra polega na tym, żeby tworzyć jakieś sojusze. Myślałam, że po prostu tam się przyjeżdża, robi się obrządek przyjemnie się spędza czas i była naprawdę szczerze zdziwiona jak tam przyszłam i zobaczyłam, jaka tam jest dziwna atmosfera - taka napięta, taka atmosfera, w której gdzieś tam miałam już z tyłu głowy ''ja nie pasuję do tego miejsca'' ze względu - nie mówię, że na wszystkich ludzi - ale ze względu na część tego, co się działo. Tam się ludzie cały czas kłócili, jednak w odcinku jest pokazane tylko czterdzieści parę minut, a tam w ciągu dnia to minimum połowa dnia to były kłótnie różnych osób. Ja myślałam, że ja tam nie chcę już więcej być. zdradziła Ola w rozmowie z Marceliną Zawadzką.

Ola zdradziła również, że zupełnie inaczej by zachowywała się w "Farmie", gdyby weszła do programu na samym początku.

Tak, myślę, że tak. Po prostu bym nie dźwigała tego na barkach, że jestem tam z kimś i że od mojego zdania może się to inaczej potoczyć. Po prostu bym grała pod siebie i nie ważne, kiedy bym odpadła. Tutaj jednak myślałam o tym, że - no właśnie po tym, jak powiedziałam, żeby to Karolina odeszła to dopiero wtedy sobie zdałam sprawę, że ja też gram tutaj... że moje zdanie wypowiedziane może komuś zaszkodzić z moich bliskich

