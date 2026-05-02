Marcin Prokop od lat króluje na antenie TVN, a widzowie głównie kojarzą go z posadą współprowadzącego "Dzień Dobry TVN". Od pewnego czasu na antenie stacji możemy oglądać również inny program z jego udziałem - "Niezwykłe Stany Prokopa", w którym pokazuje, jak wygląda życie ludzi za oceanem. Okazało się, że format odnosi coraz większy sukces.

Marcin Prokop ma powód do świętowania

Nie ma już wątpliwości, że rośnie oglądalność programu "Niezwykłe Stany Prokopa"! Format wypadł lepiej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu. Odcinki emitowane o 11:30 między 1 marca a 26 kwietnia przyciągały średnio 672 tys. widzów, a format - rok do roku - zyskał nieco ponad 84 tys. osób.

W analizowanym paśmie TVN osiągał średnio 7,87 proc. udziału wśród ogółu widowni. Z kolei w grupie komercyjnej 20–54 udział wyniósł 10,33 proc. To właśnie te wskaźniki pokazują, czy format potrafi przyciągnąć widzów ważnych dla reklamodawców i utrzymać ich uwagę w stałym, cotygodniowym rytmie.

Porównując powyższe wyniki podróżniczego programu Marcina Prokopa z danymi poprzedniego sezonu, emitowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku, ''Niezwykłe Stany Prokopa'' zyskały nieco ponad 84 tys. widzów. Wzrosły także udziały stacji w rynku, średnio o 13 proc. w każdej z grup odbiorców

Sukces programu z pewnością zapewni Prokopowi posadę na kolejne sezony.

Rozstanie Marcina Prokopa z żoną

O Marcinie Prokopie w ostatnim czasie mówiło się głośno również w kontekście jego rozwodu z Marią Prażuch. Para niespodziewanie ogłosiła rozstanie po 20 latach związku, podkreślając jednak, że ich drogi rozchodzą się w przyjacielskich stosunkach.

Tak wyglądają ludzie, którzy (...) mimo że jakiś czas temu rozstali się jako małżeństwo, to jako przyjaciele i rodzice Zosi nadal pozostają razem

