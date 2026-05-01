Po minionym, czwartkowym odcinku "Farmy" emocje sięgnęły zenitu. Nie ma już wątpliwości, że w kolejnym epizodzie również będzie się działo. Czy o dalszych losach farmerów widzowie przekonają się dziś wieczorem? A może będą zmuszeni czekać aż do poniedziałku? Wiadomo już, czy Polsat wyemituje "Farmę" 1 maja.

Co z dzisiejszym odcinkiem "Farmy"?

1 maja często bywa dla widzów testem cierpliwości, bo świąteczne ramówki potrafią wywrócić plan dnia do góry nogami. Tym razem fanki i fani "Farmy" mogą jednak odetchnąć: piątkowy odcinek pozostaje w emisji i pojawi się dokładnie tam, gdzie zwykle domyka tydzień rywalizacji. Polsat utrzymuje układ, do którego widownia zdążyła się przyzwyczaić. Od poniedziałku do czwartku program można śledzić o 20:30, a piątkowe wydanie startuje o 19:55.

Po majówkowym piątku program wchodzi w finałową prostą. Od poniedziałku 4 maja ma rozpocząć się ostatni tydzień rywalizacji - ten, w którym kalkulacje kończą się szybciej, niż zdążą wybrzmieć, a każda decyzja waży podwójnie.

Stawka rośnie, bo układ sił robi się coraz bardziej napięty, a do głosu dochodzą mechanizmy, które potrafią wywołać natychmiastową lawinę.

Kiedy finał "Farmy"?

Najmocniejszy punkt programu jest już wpisany w kalendarz: wielki finał 5. sezonu zaplanowano na czwartek 7 maja 2026 roku. To ma być finał na żywo, a zwycięzcę wybiorą widzowie w głosowaniu SMS. Do ostatniego odcinka ma dotrzeć troje uczestników. To oznacza, że końcówka będzie grą o każdy dzień i każdy ruch - bo nawet drobny błąd może kosztować miejsce w finałowej trójce.

Uczestnicy grają o tytuł Super Farmera, Złote Widły i nagrodę sięgającą nawet 200 tysięcy złotych! Co ciekawe, produkcja "Farmy" przygotowała dla widzów niespodziankę - niektórzy fani będą mogli śledzić finał programu prosto ze studia!

Czekacie na finał "Farmy"?

