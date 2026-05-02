Śmierć Łukasza Litewski wstrząsnęła całą Polską. W czwartek, 23 kwietnia, doszło do tragicznego w skutkach wypadku, w wyniku którego śmierć poniósł 36-letni poseł Nowej Lewicy. Kilka dni temu odbyło się ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki. Na uroczystości pojawiły się prawdziwe tłumy żałobników. Wśród osób, które żegnały Łukasza Litewkę była jego ukochana. Teraz Natalia Bacławska przerwała ciszę po pogrzebie.

Przejmujący gest partnerki na pogrzebie Łukasza Litewki

Uroczystość ostatniego pożegnania Łukasza Litewki odbyła się dokładnie 29 kwietnia. Wśród zgromadzonych byli politycy i osoby ze świata życia publicznego, ale w centrum emocji pozostawali przede wszystkim najbliżsi. Na pogrzebie odczytano list rodziców na pogrzebie Łukasza Litewki, a ich słowa "Synku, syneczku drogi... żegnamy się dzisiaj z tobą" poruszyły do łez.

Partnerka Łukasza Litewki nie występowała publicznie i nie zabrała głosu podczas ceremonii, ale chyba nikt nie mógł powstrzymać wzruszenia, gdy Natalia Bacławka zdecydowała się na przejmujący gest, który mówił więcej niź tysiąc słów. Ukochana posła przytuliła trumnę chwilę przed wniesieniem jej do kościoła.

Ukochana Łukasza Litewki udostępniła to po pogrzebie

Tuż po śmierci Łukasza Litewki Natalia Bacławska opublikowała przejmujący wpis, w którym w przejmujących słowach pożegnała ukochanego.

Dziś umarłam razem z Tobą. Moja miłość, moje wszystko. Zawsze będę Cię kochać. Do zobaczenia pisała w sieci.

Teraz, zaledwie kilka dni po pogrzebie swojego partnera, Natalia Bacławska zrobiła coś, co ściska za gardło. Ukochana posła podczas relacji na InstaStories udostępniła wyjątowy utwór. Wrzuciła do sieci piosenkę Dawida Podsiadły "Mori", w którym artysta śpiewa o odchodzeniu.

Natalii Bacławskiej życzymy dużo siły w tym trudnym dla niej czasie.

