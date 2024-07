Doda chwali się płytą, ale... nie swoją! Artystka od wielu lat udziela się charytatywnie i wspiera najbardziej potrzebujących. Mało kto wie, że Rabczewska wspomogła Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej i spełniła marzenie jego podopiecznych.

Wokalistka na Instagramie pochwaliła się, że została zaproszona na koncert "Kolędujące Brzdące", którego nazwa jest także tytułem powstałej niedawno płyty. Podopieczni ośrodka mogli nagrać wokale na krążek w studiu Dody, z czego ona jest bardzo szczęśliwa. Gwiazda nagrała także filmik, na którym pokazuje płytę i nie kryje radości z tego, że mogła przyczynić się do spełnienia marzeń grupy dzieciaków. To nie pierwsza tego typu akcja Dody. Co roku Rabczewska kolęduje w jednym z warszawskich szpitali, co zawsze jest dużym przeżyciem nie tylko dla niej, ale także dla pacjentów.

Doda chwali się płytą podopiecznych ośrodka w Ciechanowie

Doda została zaproszona na koncert kolęd do Ciechanowa