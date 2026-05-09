Finał dziewiątej edycji „The Voice Kids” rozkręcił emocje do maksimum 9 maja. W ostatnim odcinku, gdy na scenie zaprezentowała się trójka uczestników z drużyny Cleo, trenerka podjęła decyzję: jako pierwsza do ścisłego finału awansowała Oliwia Johnson. W kilka chwil po ogłoszeniu werdyktu komentarze w sieci ruszyły lawiną, a widzowie podzielili się na dwa obozy - część świętowała wybór, inni głośno domagali się miejsca dla Oli.

Decyzja Cleo w finale „The Voice Kids” wywołała burzę

Mechanizm finału jest dobrze znany fanom programu „The Voice Kids”. Najpierw na scenie pojawia się po trzech uczestników z każdej drużyny, a później trenerzy wskazują trójkę, która walczy o końcową wygraną w ścisłym finale. Tym razem to właśnie drużyna Cleo jako pierwsza rozpaliła Internet.

Gdy trenerka postawiła na Oliwię Johnson, widzowie zaczęli rozkładać decyzję na czynniki pierwsze. W sieci pojawiło się sporo głosów, że awans był w pełni zasłużony: podkreślano mocny głos, pewność na scenie i to, że występ robił wrażenie od pierwszych sekund. Gratulacje mieszały się z zachwytem, a entuzjastyczne wpisy szybko zdominowały część dyskusji.

Ale w tym samym czasie druga fala komentarzy ciągnęła w zupełnie inną stronę. Część osób nie kryła rozczarowania i pisała wprost, że ich zdaniem to Ola powinna przejść dalej. Pojawiały się też opinie, że wybór był przesadzony i że w tej rywalizacji różnice były na tyle niewielkie, iż każdy ruch trenerski musiał skończyć się burzą.

Cleo podzieliła widzów w finale „The Voice Kids”

Dla wielu Oliwia Johnson już wcześniej była jedną z najmocniejszych postaci w drużynie Cleo, a finał tylko to potwierdził. Sporo widzów zgodziło się z decyzją trenerki.

„Miałem ciary. Wryło mnie w fotel”, „Niesamowita dziewczyna”, „Brawo Oliwka. Jesteś najlepsza”, „Wielki głos”, „To był świetny występ”, „Moja faworytka”, czytamy w komentarzach.

Widzowie wspierający Olę argumentują, że to właśnie ona zasługiwała na miejsce w ścisłym finale, a wybór Cleo odebrali jako zaskoczenie. Co ważne, nawet w krytycznych wpisach często przewijał się jeden motyw: dylemat między dwiema mocnymi kandydatkami.

„Zdecydowanie lepsza była Ola, szkoda”, „Według mnie Ola była najlepsza, ale Oliwia także”, „Ola powinna wygrać cały program”, „Dylemat - Ola czy Oliwia - obie genialne”, „Lekka przeginka”, czytamy.

