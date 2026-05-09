Banasiuk podpalił sieć komentarzem o Fabijańskim tuż przed finałem "TzG"

Widzowie z wypiekami na twarzy czekają na niedzielny odcinek „Tańca z gwiazdami”. Już jutro dowiemy się, kto zgarnie Kryształową Kulę. W finałowym odcinku 18. edycji na parkiecie show Polsatu wystąpią Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Tuż przed wielkim rozstrzygnięciem burzę w sieci niespodziewanie wywołał partner Boczarskiej, Mateusz Banasiuk. Wspomniał o Fabijańskim.

Banasiuk wywołał burzę komentarzem o Fabijańskim przed finałem „TzG”

Atmosfera przed finałem „Tańca z gwiazdami” robi się coraz gorętsza i bardziej nerwowa. Ostatnio Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke pojawili się na nagraniu na Instagramie. Para podziękowała za wspólne treningi. W komentarzach widzowie zaczęli dyskutować, czy w niedzielę zagłosować na Jacka Jeschke, czy jego żonę Hanię Żudziewicz. Jedna z internautek stwierdziła, że odda głos na Sebastiana Fabijańskiego.

Nagle do dyskusji włączył się Mateusz Banasiuk. Partner Magdaleny Boczarskiej zasugerował, że najczęściej Fabijańskiemu kibicują osoby o podejrzanych profilach.

Ciekawe, dlaczego takie komentarze pojawiają się najczęściej z pustych kont, bez żadnych zdjęć ani informacji napisał aktor.

Te słowa oczywiście wywołały natychmiastową reakcję. Jedna z widzek stwierdziła, że uwaga Banasiuka jest niezbyt elegancka. Zwłaszcza że jest emocjonalnie związany z rywalką Fabijańskiego.

Sugeruje pan, że parze numer 1 kibicują same boty? Nieprawda i nieładnie czytamy.

Kto wygra finał 18. edycji „Tańca z gwiazdami"?

Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć, jak Magda Boczarska i Jacek Jeschke żegnają się z „Tańcem z gwiazdami”. Na prawdziwe pożegnanie przyjdzie czas jednak dopiero w niedzielę wieczorem. Warto przypomnieć, że w finałowym odcinku pojawią się wszyscy uczestnicy 18. edycji.

Po raz ostatni na parkiecie programu tanecznego Polsatu wystąpią m.in. Piotr Kędzierski oraz Magda Tarnowska. Para wywołała duże zamieszanie po tym, jak dziennikarz niespodziewanie ogłosił, że rezygnuje z dalszego udziału w „Tańcu z gwiazdami”.

Jak myślicie, kto podniesie Kryształową Kulę w 18. edycji „Tańca z gwiazdami”?

