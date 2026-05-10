Izabela Janachowska należy do tych gwiazd, które chętnie uchylają przed swoimi fanami rąbka prywatnego życia, dzieląc się w sieci nie tylko urodowymi, modowymi czy wnętrzarskimi inspiracjami wprost ze swojej luksusowej rezydencji, ale też codziennością, w której to rodzina gwiazdy TVN gra pierwsze skrzypce. Nie inaczej było także w niedzielę, 10 maja 2026 roku. Ta data jest dla specjalistki od ślubów i jej ukochanego męża naprawdę wyjątkowa. To właśnie 7 lat temu 10 maja na świat przyszedł ich syn, Christopher Alexander.

Izabela Janachowska należy do tych osób, które potrafią z codziennych chwil zrobić małe wydarzenie. Tym razem powód był wyjątkowy - urodziny syna. W sobotę, 10 maja 2026 roku, gwiazda TVN poinformowała obserwatorów, że Chris świętuje już siódme urodziny. Do wpisu dołączyła wspólne nagranie z jubilatem i urodzinowe życzenia.

7 lat temu pojawił się na świecie nasz mały chłopiec… a dziś patrzymy, jak rośnie na cudownego, mądrego i pełnego energii chłopaka. Happy 7th Birthday synku. Niech nigdy nie zabraknie Ci radości, odwagi do spełniania marzeń i tego wyjątkowego błysku w oczach. Jesteśmy z Ciebie bardzo dumni - napisała na Instagramie Izabela Janachowska.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Internauci ruszyli z gratulacjami i urodzinowymi życzeniami.

Chris, otaczaj się tylko inspirującymi i życzliwymi ludźmi! Wszystkiego najlepszego młody dżentelmenie.

Podbijaj świat Chris, z kochanymi rodzicami można wszystko. Niech to będzie piękny dzień. - czytamy w komentarzach.

Niedawno Anna Lewandowska pochwaliła się urodzinami córek. Klara i Laura Lewandowskie celebrowały dziewiąte i szóste urodziny w iście sportowo-celebryckim duchu. Nie zabrakło dekoracji nawiązujących do piłki nożnej oraz uwielbianej przez dzieci bajki Netflixa "K-popowe łowczynie demonów" o koreańskich celebrytkach.

Jak się okazuje Izabela Janachowska postanowiła w zupełnie inny sposób uczcić urodziny Christophera Alexandra. Zamiast kolorowej ścianki, balonów czy motywów z kreskówek, gwiazda TVN postawiła na minimalistyczny, klasyczny styl w myśl estetyki old money. Urodzinowy dzień Chris spędził z rodzicami na słonecznym tarasie, świętując swoje 7. urodziny eleganckim czekoladowym tortem z okazałymi truskawkami.

Uwagę zwracają także stylizacje Izabeli Janachowskiej, jej męża, Krzysztofa Jabłońskiego, a także jubilata. Podczas gdy Izabela Janachowska postawiła na elegancką czarną, wieczorową suknię z cienkimi ramiączkami typu "spaghetti" i szpilki, jej mąż i syn zdecydowali się na iście wakacyjne looki.

Krzysztof Jabłoński na nagraniu pozuje w letnim ażurowym polo w białym kolorze, szarych chinosach oraz eleganckich mokasynach, z kolei 7-letni Christopher Alexander w błękitnym total looki z jeansami i koszulą.

