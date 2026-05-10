18. edycja "Tańca z Gwiazdami" dobiega końca, a o duże emocje przed wielkim finałem dba nie tylko produkcja, lecz także uczestnicy programu. Na chwilę przed ostatnim odcinkiem show Sebastian Fabijański publicznie zwrócił się do Julii Suryś.

Sebastian Fabijański zwrócił się do Julii Suryś

Sebastian Fabijański i Julia Suryś to jedna z czterech par 18. edycji "Tańca z Gwiazdami", której udało się dotrzeć do ostatniego, finałowego odcinka. Już w niedzielę 10 maja do tanecznej konkurencji o Kryształową Kulę staną też Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Choć wiadomo, że gwiazdy i tancerzy dzięki wielu godzinom treningów z czasem zaczyna łączyć szczególna relacja, to Fabijański dopiero teraz zdecydował się wyznać, jak czuje się w programie z Julią Suryś.

W nagraniu na Instagramie skierował słowa wprost do tancerki, dziękując jej nie tylko za możliwość tańca u jej boku, lecz także uczucie, jakie narodziło się w nim do tańca towarzyskiego.

Julio, chciałbym ci powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję, że cię poznałem. Dziękuję, że mogę z tobą tańczyć. Mogę powiedzieć, że dzięki tobie pokochałem taniec towarzyski. Albo inaczej. Pokochałem taniec towarzyski z Julią Suryś.

W dalszych słowach podkreślił też, z jak dużymi emocjami mierzy się tuż przed finałowym odcinkiem.

Bardzo, bardzo, bardzo jestem ci wdzięczny za to wszystko, co mogłem z tobą przeżyć. Jak sobie pomyślę, że to już koniec... Nie chcę o tym myśleć chyba. Dziękuję zakończył Fabijański.

Tancerka nie pozostawiła tych słów bez odpowiedzi.

Julia Suryś podziękowała Sebastianowi Fabijańskiemu

Julia Suryś również postanowiła podzielić się w mediach społecznościowych swoim wyznaniem, zaznaczając, że razem z Fabijańskim stworzyła wspomnienia, które zapamięta na zawsze.

Cześć Sebastian, jesteśmy w finale 'Tańca z gwiazdami'. Nie wiem, kiedy to zleciało. Przeszliśmy tę drogę razem krok po kroku, trening po treningu. Z emocjami, które zostaną z nami na zawsze.

Nie zabrakło też wspomnienia o miłości do tańca i podziękowań za wspólną drogę w programie.

Mam nadzieję, że chociaż trochę mogłam cię zarazić miłością do tańca. Przed nami ostatni live, ostatnie tańce. Dziękuję ci za twoje zaufanie, za ogrom pracy i serce, które zostawiłeś na parkiecie. Tańcz, czuj, zaufaj, bądź sobą i ciesz się tą chwilą powiedziała Suryś.

Będziecie kibicować Julii i Sebastianowi w finale? Pamiętajcie, że produkcja zapowiedziała zmiany w finale "Tańca z Gwiazdami".

Zobacz także: