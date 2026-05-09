Nie tylko sneakersy, mokasyny czy baleriny typu Mary Jane. Instagramowe, pinteresotowe i tiktokowe it-girls, a także zagraniczne oraz nasze rodzime gwiazdy coraz częściej stawiają na buty w stylu "old money" które są nie tylko eleganckie, ale też wygodne. Wysokie obcasy klasycznych czółenek powoli odchodzą w zapomnienie, a zastępują je kilkucentymetrowe obcasy, tzw. "kitten heel". Na ten trend zdecydowała się już m.in. Małgorzata Socha, która zdecydowała się na modne obuwie w głębokim karmelowym odcieniu. W takiej stylizacji aktorka udała się na spontaniczne zakupy w sercu Warszawy, a paparazzi wszystko uchwycili.

Naturalna Małgorzata Socha mknie ulicami Warszawy w modnych butach "kitten heel" i torebką za 15 tysięcy

Styl Małgorzaty Sochy od lat inspiruje fanki aktorki, które w napięciu śledzą kolejne, niezwykle udane looki swojej idolki. Aktorka z wyczuciem bowiem łączy klasyczną elegancję w duchu "old money" z najgorętszymi trendami, tworząc ponadczasowe stylizacje z nowoczesnym twistem. Nic więc dziwnego, że gwiazda jest łakomym kąskiem dla fotoreporterów.

Niedawno paparazzi uchwycili Małgorzatę Sochę w modnych spodniach typu "ultra wide leg" podczas spaceru w centrum Warszawy. Teraz ponownie "przyłapali" gwiazdę w sercu stolicy. Naturalna Małgorzata Socha udała się do jednego z modnych butików na spontaniczne zakupy. Na tę okazję postawiła na wygodną stylizacją z jasnymi spodniami i szarym kardiganem w roli głównej. Do tego biały klasyczny top, wełniana marynarka w kolorze "cappuccino" i stylowa, brązowa torebka marki Miu Miu za prawie 15 tys. złotych.

My patrzymy jednak na buty gwiazdy. Małgorzata Socha zdecydowała się na modne czółenka typu "kitten heel" w eleganckim brązowym odcieniu "caramel macchiato".

Buty "kitten heel" w nadchodzących sezonach zaleją ulice

Moda w nadchodzących sezonach stawiania na totalny komfort z nutą nonszalancji. Klasyczne szpilki wypierają czółenka "kitten heels", które unoszą sylwetkę o kilka centymetrów, wydłużają nogi i dodają stylizacji wyraźniejszej formy, przy jednoczesnym zachowaniu wygody. Ten model to wyraźny powrót estetyki lat 90. i wczesnych 2000.

W sezonie wiosna–lato 2026 widać dwa wyraźne kierunki. Pierwszy to minimalizm: gładkie, matowe skóry w czerni, kości słoniowej, piasku, karmelu czy odcieniu "gorzkiej czekolady". Drugi to detal, który gra pierwsze skrzypce: panterkowe wzory, lakier o lustrzanym połysku oraz metaliczne złoto i srebro. Przy wyborze czółenek "kitten heels" warto zwrócić też uwagę na linię wycięcia przy palcach. Im głębsza, tym lżejszy efekt i mocniejsze optyczne wydłużenie nogi.

Jak stylizować modne buty "kitten heel"

W duecie z denimem czółenka "kitten heel" stanowić będą pewniak street style’u. It-girls najczęściej zestawiają je z prostymi jeansami z wysokim stanem, ciemnymi spodniami typu "barrel" oraz fasonami wide leg w odcieniach niebieskiego, bieli i czerni. Ważna jest długość nogawki. Ta ,a kończyć się tuż nad kostką albo lekko na nią nachodzić, ale nie przykrywać całego buta.

Buty typu"hitten heel" pasują także zarówno do biurowych, dopasowanych modeli spódnic i sukienek, jak i do rozkloszowanych A-line, plisowanych midi czy romantycznych fasonów z falbanami.

Naturalna Małgorzata Socha mknie ulicami Warszawy z torebką za 15 tysięcy. Zdjęcia paparazzi

Gdzie kupić modne buty "kitten heel" w stylu Małgorzaty Sochy

Jeśli spodobały wam się buty Małgorzaty Sochy, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam was w ofertach znanych sieciówek. Karmelowe czółenka "kitten heel" kupicie w Renee za 69,99 złotych.

Modne buty "kitten heel" w stylu Małgorzaty Sochy z Renee za 69,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek efektu zamszu też coś znalazłam. W Reserved za 99,99 złotych kupicie stylowe czółenka na mini obcasie w z imitacji zamszu. Ten model świetnie sprawi się także jesienią.

Modne buty "kitten heel" w stylu Małgorzaty Sochy z Reserved za 99,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei na fanki klasycznych ciemnych modeli, w Zarze za 199 złotych czekają piękne czółenka "kitten heel" z owczej skóry w głębokim czekoladowym kolorze.

Modne buty "kitten heel" w stylu Małgorzaty Sochy z Zary za 199 złotych, Fot. materiały prasowe

