Choć Anna Lewandowska na co dzień mieszka w Barcelonie, to regularnie odwiedza Polskę. Ostatnio trenerka spotkała się z przyjaciółkami, a paparazzi wszystko udokumentowali.

Naturalna Anna Lewandowska na nowych zdjęciach paparazzi

Anna Lewandowska znów wpadła do Warszawy i od razu zrobiło się o niej głośno. Najpierw ukochana żona Robeta Lewandowskiego pojawiła się na otwarciu butiku Victoria’s Secret, później została uchwycona przez paparazzi w wyjątkowo romantycznej stylizacji, utrzymanej w buduarowej estetyce. Anna Lewandowska postawiła na "satin lace shorts", a fotoreporterzy wszystko uchwycili.

Kilka dni później trenerka ponownie została "przyłapana" przez paparazzi podczas spotkania z przyjaciółkami na świeżym powietrzu. Co ciekawe, zamiast wyszukanej stylizacji rodem z wybiegów w Mediolanie, trenerka postawiła na wygodę i sportowy look. Czarne klasyczne legginsy zestawiła z szarą bluzą z kapturem. Do tego czarna, skórzana ramoneska, wygodne sneakersy.

Anna Lewandowska z modną mini torebką "quilted " na lato

Tego dnia Anna Lewandowska nie zapomniała też o dodatkach. Minimalistyczne srebrne kolczyki typu koła, zestawiła z okazałymi srebrnymi pierścionkami. Do tego designerskie przeciwsłoneczne okulary, srebrne bransoletki i mini torebka na srebrnym łańcuszku.

Anna Lewandowska postawiła na uwielbiany przez gwiazdy i trendsetterki model torebki Chanel 2.55 z pikowanej czarnej skóry za ok. 30 tys. złotych.

Pikowane torebki "quilted" w stylu Chanel 2.55 to klasyka, która nigdy nie wyjdzie z mody

Torebka Chanel 2.55 pojawiła się w lutym 1955 roku i od razu wniosła do mody coś, czego wcześniej brakowało. Pikowana forma, burgundowe wnętrze i metalowy łańcuszek sprawiły, że model stał się znakiem rozpoznawczym domu mody Gabrielle Chanel. Wcześniejsze projekty były zwykle tkaninowe, subtelne i noszone w dłoni. Sama nazwa 2.55 nie jest przypadkowa: odsyła do daty debiutu. Od tego czasu pikowane torebki "quilted" zawładnęły światem mody.

Anna Lewandowska z modną mini torebką na lato

Gdzie kupić modne torebki "quilted" w stylu Anny Lewandowskiej

Jeśli spodobała wam się mini torebka Anny Lewandowskiej, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w sieciówkach. W House czarną pikowaną torebkę na złotym łańcuszku kupicie za 69,99 złotych.

Modna torebka "quilted" w stylu Anny Lewandowskiej z House za 69,99 złotych, Fot. Materiały prasowe

Równie ciekawą, modną torebkę "quilted" w stylu Anny Lewandowskiej marki Nine West znalazłam w CCC za 229,99 złotych.

Modna torebka "quilted" w stylu Anny Lewandowskiej z CCC marki Nine West za 229,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Ochniku za 129,90 złotych kupicie nieco większą, pikowaną torebkę w stylu "quilted".

Modna torebka "quilted" w stylu Anny Lewandowskiej z Ochnika za 129,90 złotych, Fot. materiały prasowe

