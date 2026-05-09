Tak Anna Lewandowska zachowuje się, gdy myśli, że nikt nie patrzy. Paparazzi wszystko uchwycili
Gdy tylko Anna Lewandowska pojawia się w Polsce, jest dla paparazzi wyjątkowo łakomym kąskiem. Trenerka niedawno udała się na spacer z koleżankami, a fotoreporterzy wszystko uchwycili. Uwagę zwraca luźny look trenerki, jej swoboda, a także wyjątkowo modna torebka, uwielbiana przez gwiazdy.
Choć Anna Lewandowska na co dzień mieszka w Barcelonie, to regularnie odwiedza Polskę. Ostatnio trenerka spotkała się z przyjaciółkami, a paparazzi wszystko udokumentowali.
Naturalna Anna Lewandowska na nowych zdjęciach paparazzi
Anna Lewandowska znów wpadła do Warszawy i od razu zrobiło się o niej głośno. Najpierw ukochana żona Robeta Lewandowskiego pojawiła się na otwarciu butiku Victoria’s Secret, później została uchwycona przez paparazzi w wyjątkowo romantycznej stylizacji, utrzymanej w buduarowej estetyce. Anna Lewandowska postawiła na "satin lace shorts", a fotoreporterzy wszystko uchwycili.
Kilka dni później trenerka ponownie została "przyłapana" przez paparazzi podczas spotkania z przyjaciółkami na świeżym powietrzu. Co ciekawe, zamiast wyszukanej stylizacji rodem z wybiegów w Mediolanie, trenerka postawiła na wygodę i sportowy look. Czarne klasyczne legginsy zestawiła z szarą bluzą z kapturem. Do tego czarna, skórzana ramoneska, wygodne sneakersy.
Anna Lewandowska z modną mini torebką "quilted " na lato
Tego dnia Anna Lewandowska nie zapomniała też o dodatkach. Minimalistyczne srebrne kolczyki typu koła, zestawiła z okazałymi srebrnymi pierścionkami. Do tego designerskie przeciwsłoneczne okulary, srebrne bransoletki i mini torebka na srebrnym łańcuszku.
Anna Lewandowska postawiła na uwielbiany przez gwiazdy i trendsetterki model torebki Chanel 2.55 z pikowanej czarnej skóry za ok. 30 tys. złotych.
Pikowane torebki "quilted" w stylu Chanel 2.55 to klasyka, która nigdy nie wyjdzie z mody
Torebka Chanel 2.55 pojawiła się w lutym 1955 roku i od razu wniosła do mody coś, czego wcześniej brakowało. Pikowana forma, burgundowe wnętrze i metalowy łańcuszek sprawiły, że model stał się znakiem rozpoznawczym domu mody Gabrielle Chanel. Wcześniejsze projekty były zwykle tkaninowe, subtelne i noszone w dłoni. Sama nazwa 2.55 nie jest przypadkowa: odsyła do daty debiutu. Od tego czasu pikowane torebki "quilted" zawładnęły światem mody.
Gdzie kupić modne torebki "quilted" w stylu Anny Lewandowskiej
Jeśli spodobała wam się mini torebka Anny Lewandowskiej, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w sieciówkach. W House czarną pikowaną torebkę na złotym łańcuszku kupicie za 69,99 złotych.
Równie ciekawą, modną torebkę "quilted" w stylu Anny Lewandowskiej marki Nine West znalazłam w CCC za 229,99 złotych.
Z kolei w Ochniku za 129,90 złotych kupicie nieco większą, pikowaną torebkę w stylu "quilted".
