Małgorzata Rozenek-Majdan wielokrotnie udowadniała, że klasyczny styl w połączeniu z dziewczęcymi akcentami to idealny przepis na modowy sukces. Prowadząca "Królową przetrwania" zarówno na ekranie, czerwonym dywanie, czy w mediach społecznościowych prezentuje się nienagannie, stając się inspiracją dla swoich fanek. Teraz zachwyciła internautów iście letnim lookiem, a my patrzą na jej buty. Ten niezwykle modny model balerinek typu "fishnet" to prawdziwy must have w letniej garderobie it-girls.

Małgorzata Rozenek-Majdan w modnych butach typu "fishnet" na lato

Małgorzata Rozenek-majdan od lat uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show-biznesie. Gwiazda TVN z wysmakowaniem łączy klasyczną elegancję z najnowszymi trendami sprawiając, że każda jej stylizacja jest nie tylko ponadczasowa, ale też niezwykle modna. Niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan zachwyciła spodniami typu "Jacquard", jakie wybrała na rodzinną majówkę w iście wakacyjnym klimacie. Teraz kolejny letni look prezenterki sprawia, że trudno oderwać od niego wzrok.

Podczas rodzinnego wyjazdu do Turcji Małgorzata Rozenek-Majdan na bieżąco relacjonowała nie tylko kolejne aktywności i wycieczki, ale też prezentowała zachwycające letnie stylizacje. Jedna z nich, utrzymana w duchu "old money" sprawiła, że w sieci zawrzało. Prowadząca "Królową przetrwania" postawiła na kremowy klasyczny top, do którego dobrała białe culloty. Uwagę przyciągają jednak ażurowe baleriny typu "fishnet".

Zawsze z klasą Pani Małgosiu. Wzór kobiecości i stylu! - czytamy w komentarzach.

Siateczkowe baleriny typu "fishnet" hitem na lato 2026

Choć w minionych latach baleriny odeszły nieco w zapomnienie, ustępując miejsce mokasynom, to obecnie ten rodzaj obuwia powraca do łask szturmem podbijając modowe stolice. Prześwitujące balerinki, wykonane z drobnej lub rzadkiej siateczki, pokochały zarówno minimalistki, jak i fanki stylu retro. Nic dziwnego, fason jest nie tylko ponadczasowy, wygodny, ale też niezwykle efektowny i można go nosić do wszystkiego.

Siateczkowe baleriny pasują nie tylko jeansów typu straight, flare, wide leg czy coullotów ale też dobrze sprawdzają się w połączeniu z sukienkami lub spódnicami.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Gdzie kupić siateczkowe baleriny typu "fishnet" w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan

Nie musicie jednak wydawać kroci, by zainspirować się stylem Małgorzaty Rozenek-Majdan. Modne siateczkowe baleriny na płaskim obcasie z ozdobnym paskiem, kupicie Renee za 69,99 złotych.

Siateczkowe baleriny typu "fishnet" w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan z Renee za 69,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawa opcja czeka na was w H&M. Tu kupicie kremowe, ażurowe baleriny w stylu gwiazd za 109,99 złotych.

Siateczkowe baleriny typu "fishnet" w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan z H&M za 109,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek ciemnych butów też coś znalazłam. Czarne siateczkowe baleriny typu "fishnet" z okrągłym noskiem i regulowanym paskiem w stylu Mary Jane kupicie w Sinsay za 39,99 złotych.

Zobacz także: