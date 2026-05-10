Wiedzą, kto wygra "Taniec z gwiazdami". Widzowie będą zaskoczeni

Wieczorem 10 maja rozstrzygnie się finał 17. edycji „Tańca z gwiazdami”. W walce o Kryształową Kulę zobaczymy aż cztery pary: Sebastiana Fabijańskiego i Julię Suryś, Paulinę Gałązkę i Michała Bartkiewicza, Gamou Falla i Hannę Żudziewicz oraz Magdalenę Boczarską i Jacka Jeschke. Zanim widzowie i jurorzy podejmą decyzję, bukmacherzy ustawili już własną kolejność faworytów.

Przed nami historyczny finał „Tańca z gwiazdami”. Cztery pary walczą o Kryształową Kulę

Ten finał zapisuje się w historii programu nie tylko stawką, ale i liczbą uczestników w decydującym starciu. Cztery duety powalczą jednocześnie o Kryształową Kulę, co oznacza więcej emocji, więcej porównań i mniej miejsca na potknięcia. Każdy występ będzie miał wagę większą niż zwykle, bo rywalizacja nie rozgrywa się „para na parę”, tylko w szerszym układzie sił.

Do takiego układu doprowadziły wydarzenia z półfinału: Piotr Kędzierski zrezygnował z dalszego udziału w programie. Ta decyzja sprawiła, że finałowa stawka się poszerzyła, a wieczór 10 maja zapowiada się jak intensywny maraton - z czterema różnymi energiami na parkiecie i czterema różnymi historiami, które będą domykać się w jednym odcinku.

Finaliści „Tańca z gwiazdami” wystąpią w dwóch etapach

Finał ma być podzielony na dwie części, a zasady pierwszej z nich są wyjątkowo konkretne. Pary zaprezentują walca - do wyboru angielskiego lub wiedeńskiego - i muszą w nim zatańczyć co najmniej 50 sekund walca turniejowego. Bez podnoszeń, bez elementów akrobatycznych, bez ucieczki w efektowne triki. Liczy się czystość, kontrola i umiejętność utrzymania stylu wtedy, gdy emocje są najwyższe.

Druga odsłona to klasyka finałów: freestyle. To właśnie tu duety mogą pokazać pełnię możliwości, energię i pomysł na scenę, który zostaje w pamięci. Dwie odsłony w jednym odcinku oznaczają też dwa różne testy. Najpierw dyscyplina i elegancja, potem swoboda i show, a wszystko w atmosferze finałowego napięcia.

Bukmacherzy wytypowali zwycięzców „Tańca z gwiazdami”

Przed ostatnim odcinkiem bukmacherzy wskazali parę, która - według ich analiz - ma największe szanse na zwycięstwo. Na pierwszym miejscu zestawienia znaleźli się Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. To właśnie ich nazwiska pojawiają się dziś w roli numeru jeden w finałowych przewidywaniach.

Drugie miejsce w typach należy do Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś, a więc duetu, który wciąż ma być bardzo blisko liderów. Trzecią pozycję zajmują Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Zestawienie zamyka para Pauliny Gałązki i Michała Bartkiewicza, której bukmacherzy dają najmniej szans na Kryształową Kulę.

