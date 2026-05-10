Banasiuk tłumaczy się ze słów o Fabijańskim przed finałem "Tzg"

Już dziś wieczorem poznamy zwycięzcę 18. edycji „Tańca z gwiazdami”. Do walki o Kryształową Kulę staną Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Pierwszy raz w historii tanecznego show Polsatu w ostatnim etapie zmierzą się aż cztery pary. Dzień przed finałem niespodziewanie w mediach społecznościowych zrobiła się awantura wokół Sebastiana Fabijańskiego.

Banasiuk przeprasza za komentarz o Fabijańskim przed finałem „Tańca z gwiazdami”

Wszystko zaczęło się od niewinnej dyskusji na temat finalistów „Tańca z gwiazdami”. Wielu widzów ma dylemat związany z tym, na kogo zagłosować w ostatnim odcinku tanecznego show. Poziom jest naprawdę wysoki. Niespodziewanie do rozmowy włączył się partner finalistki, Magdaleny Boczarskiej. W jednym z komentarzy Mateusz Banasiuk podpalił sieć słowami na temat Sebasiana Fabijańskiego.

Ukochany Boczarskiej zasugerował, że rywalowi jego partnerki podejrzanie często kibicują… boty. Ten komentarz szybko wywołał spięcie. Niektórzy stwierdzili, że aktor pozwolił sobie na nieładną uwagę, która w dodatku nie ma nic wspólnego z prawdą.

„Uwaga: komentarz od bota. Pan Sebastian po prostu tańczy najlepiej z 4 finalistów. Nie wiem, czy Pan wie, ale to nie jest Pana edycja”, „Nie ma Pan swojej pracy, że wypisuje takie głupoty na Instagramie?”, czytamy w sieci.

Wreszcie postanowił się wytłumaczyć. Aktor przyznał, że palnął głupotę i powinien dłużej zastanowić nad tym, co chce napisać. Dodał, że nie chciał urazić Fabijańskiego.

Macie rację. Mój komentarz nie był wystarczająco przemyślany. Nie miał uderzać w Sebastiana. Ale mogło to tak wyglądać. Najmocniej za to przepraszam napisał Banasiuk.

Finał „Tańca z gwiazdami”. Sebastian Fabijański jest faworytem?

Niedawno bukmacherzy ujawnili, kto ich zdaniem wygra „Taniec z gwiazdami”. Nie ma wątpliwości co do tego, że Sebastian Fabijański jest faworytem od pierwszego odcinka, a jego półfinałowy występ tylko umocnił pozycję. Wysoko oceniana jest jednak również Magdalena Boczarska.

Jedno jest pewne. Walka o Kryształową Kulę dawno nie była tak emocjonująca i wyrównana.

