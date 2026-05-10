Po finałowym odcinku dziewiątej edycji „The Voice Kids”, w którym na scenie rywalizowali uczestnicy z drużyn Blanki, Cleo i Tribbsa, decyzją widzów wygrał Wiktor Sas. To historyczna edycja, bo triumf oznacza także bilet na Eurowizję Junior.

Wiktor Sas zwyciężył w finale 9. edycji „The Voice Kids”

Finał dziewiątej edycji „The Voice Kids” przyniósł dokładnie to, na co czeka się przez tygodnie: szybki rytm emocji, ostatnie występy i ten moment, w którym wszystko zależy już tylko od publiczności. W sobotę, 9 maja 2026 roku, późnym wieczorem ogłoszono werdykt. Głosowanie widzów przesądziło, że zwycięstwo powędrowało do Wiktora Sasa z drużyny Tribbsa.

W finałowym odcinku na scenie zaprezentowało się dziewięcioro młodych wokalistów. Z drużyny Blanki wystąpili Antosia, Ania i Alan, Cleo reprezentowali Leon, Oliwia i Ola, a w ekipie Tribbsa znaleźli się Amelka, Leon i Wiktor. To był ostatni sprawdzian nie tylko głosu, ale też opanowania i umiejętności wejścia na scenę z energią, która niesie aż do ekranu.

Kiedy kurz po występach opadł, do ścisłego finału weszła już tylko trójka: Antosia, Wiktor i Oliwia. To między nimi rozegrała się decydująca runda, a napięcie w naturalny sposób rosło z minuty na minutę, bo w tej edycji nagroda wykracza daleko poza sam program.

Wiktor Sas pojedzie na Eurowizję Junior

Wiktor Sas wygrał edycję, w której stawka została podbita do poziomu, jakiego „The Voice Kids” wcześniej nie miał. Owszem, zwycięzca tradycyjnie może liczyć na prestiżową statuetkę, kontrakt płytowy i nagrodę pieniężną. Ale po raz pierwszy w historii programu triumf oznacza również automatyczne wskazanie reprezentanta Polski na Konkurs Piosenki Eurowizji Junior.

To sprawia, że finałowe głosowanie nabrało zupełnie innej wagi. Widzowie nie wybrali wyłącznie osoby, która najlepiej wypadła w telewizyjnym odcinku. Ich decyzja ustawiła też kolejny rozdział tej historii: przejście z formatu talent show do międzynarodowej rywalizacji, gdzie liczą się i charyzma, i odporność na presję, i umiejętność opowiedzenia piosenką czegoś, co zostaje w głowie na długo.

Teraz cała Europa będzie musiała mnie słuchać! Bardzo się cieszę, że miałem szansę występować w programie „The Voice Kids” i poznać wielu wspaniałych ludzi. Dziękuję wszystkim za wsparcie, zaufanie i głosy. Teraz moim największym muzycznym marzeniem jest wygranie Eurowizji Junior i nagranie swojej autorskiej płyty powiedział Sas po zwycięstwie.

