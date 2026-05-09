Na ten moment czekali wszyscy gani miłosnych formatów z nutą tajemnicy, rodem "Ślub od pierwszego wejrzenia" czy "Skok na głęboką wodę". Netflix Polska opublikował pierwsze odcinki polskiej odsłony "Love is Blind", światowego randkowego hitu, gdzie uczestnicy rozmawiając w ciemno z płcią przeciwną decydują, z kim staną na ślubnym kobiercu. Zanim jednak powiedzą sobie "tak", narzeczeni odbędą niezapomnianą podróż przedślubną, która zweryfikuje ich oczekiwania i wyobrażenia względem partnera. Za nami pięć pierwszych odcinków hitowego show, a w sieci już wrze.

Polskie "Love is Blind" wywołało poruszenie w sieci

Polska edycja "Love is Blind" wystartowała, a gospodarzami miłosnej serii Netflixa zostali Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. To właśnie oni staną się mentorami bohaterów, którzy szukają "w ciemno" swojej drugiej połówki. Dotąd produkcja wyemitowała pięć pierwszych odcinków show, gdzie poznaliśmy uczestników polskiej edycji "Love is Blind", śledziliśmy ich pierwsze randki, a także zaręczyny i podróż przedślubną.

To właśnie podczas randek w kabinach doszło do pierwszych uszczypliwości, kąśliwych komentarzy, a nawet gorzkiej awantury pomiędzy Julią i Kamilem "Uno", który tuż przed oświadczynami oznajmił dziewczynie, że nie tylko ona otrzyma od niego "specjalne czekoladki". Te słowa sprawiły, że dziewczyna nie wytrzymała, a Kamil po rzewnych przeprosinach zaoferował wybrance zaręczynowy pierścionek.

Ogromne emocje budzi także relacja Julity i Jacka oraz Darii i Filipa, a także zachowanie Damiana, który podczas randkowania w kabinach wyznał wprost:

Chciałbym znaleźć fabrykę do produkcji dzieci - przyznał Damian z ''Love is Blind''.

Widzowie oburzeni zachowaniem Damiana z polskiej edycji "Love i Blind"

35-letni Damian, od pierwszych randek w "Love is Blind" wyróżnia się stylem bycia i wypowiedzi. Sam deklaruje, że często "odzywa się w nim" dziecięca przekora, a żart traktuje jak sprawdzian reakcji drugiej strony. Wspomina też o wielu byłych partnerkach i o tym, że czuje się samotny i chce założyć rodzinę.

Często wychodzi ze mnie 6-latek. Może nawet 5-latek. Lubię się nabijać i ten żart jest w jakiś sposób sondą. Dużo byłych, cała armia można powiedzieć. Mogłyby założyć jakiś związek i mnie pewnie wypatroszyć. - mówił o sobie z dumą Damian z ''Love is Blind''.

W praktyce mężczyzna nie stroni od kąśliwych komentarzy. Po kolejnych randkach w ciemno chłopak oświadczył się wybrance - Marcie. Para udała się podróż przedślubną i nawet wtedy, Damian nie szczędził narzeczonej gorzkich słów, nawiązując m.in. do "małpki w cyrku". To wszystko sprawiło, że na chłopaka spadla fala krytyki.

To raczej się nie uda i to przez niego… ''małpko małpko'' prymitywnie.

Będą problemy z Damianem. Widać, że to taki dziwnie skrajny w zachowaniu facet. Sporo udaje... Nie będzie z tego pary. - piszą widzowie.

Nie brakuje także zachwytów nad parą Marty i Damiana.

Na początku miałam takie wtf - pomimo że humor ok, a później z każdą kolejną minutą zyskiwał moją sympatię.

Piękna para. Mam nadzieję ,że im się uda. - czytamy w komentarzach.

