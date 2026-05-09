Fanki Izabeli Macudzińskiej uwielbiają ją nie tylko za atrakcyjną aparycję, pewność siebie, charyzmę czy otwartość, jaką wykazała się m.in. w takich produkcjach jak "Królowe życia", "Diabelnie boskie" czy "Królowa przetrwania". Ogromnym zainteresowaniem cieszą się również modowe wybory celebrytki, które łączą klasyczną elegancję w myśl estetyki "old money" z najnowszymi trendami. Popatrzcie tylko na jedną z jej romantycznych stylizacji, jaką gwiazda TTV założyła na randkę z mężem. Uczestniczka "Królowej przetrwania" postawiła na modną sukienkę "Modern Halter". Ten fason latem zaleje ulice.

Izabela Macudzińska w modnej sukience "Modern Halter" na lato

Zarówno w "Królowych życia", "Diabelnie boskich", jak i najnowszej edycji "Królowej przetrwania" Izabela Macudzińska mówi wprost, że to właśnie mąż, Patryk Borowiak, jest jej największym wsparciem, przyjacielem i miłością jej życia. W lankijskiej dżungli gwiazda TTV wielokrotnie przeżywała rozłąkę z ukochanym. Nic dziwnego, para jest ze sobą ponad dwie dekady, a niedawno Izabela Macudzińska świętowała z mężem 25-lecie związku.

Także na Instagramie Izabela Macudzińska chętnie chwali się romantycznymi kadrami z mężem. Niedawno opublikowała zdjęcie z randki o zachodzie słońca, a my patrzymy na jej stylizację. Uczestniczka "Królowej przetrwania" postawiła na jedną z najmodniejszych sukienek na lato 2026 - czarną sukienkę "Modern Halter".

Sukienki "Modern Halter" latem zaleją ulice

Uczestniczka "Królowej przetrwania" doskonale wie, jak podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki. Niedawno Izabela Macudzińska zachwyciła sukienką w stylu "embroidery". Teraz kolejny jej look sprawia, że trudno oderwać od niego wzrok. Sukienka "Modern Halter" to jeden z najmocniejszych trendów na lato 2026, ale tym razem dekolt typu halter nie wraca jako nostalgiczny detal z lat 2000.

Nowa odsłona, określana jako "Modern Halter”, stawia na czystą linię i dopracowaną konstrukcję: dekolt kończy się wysoko przy szyi, a ramiona i plecy są wyeksponowane w sposób kontrolowany. Ten krój pojawia się w topach, sukienkach, body, kombinezonach, a nawet w sportowych wersjach i bikini.

Charakterystyczny, trapezowy kształt przy szyi i wycięte boki budują proporcje bez dodatkowych dekoracji. To właśnie dlatego projektanci takich marek, jak Khaite, The Row czy Miu Miu tak chętnie po niego sięgają w kolekcjach na lato 2026. Dekolty "Modern Halter" coraz częściej goszczą też w najnowszych kolekcjach znanych i lubianych sieciówek.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Gdzie kupić modne sukienki "Modern Halter" w stylu Izabeli Macudzińskiej

Jeśli spodobała wam sukienka "Modern Halter" Izabeli Macudzińskiej z "Królowej przetrwania" musicie przygotować się na niemały wydatek. Model pochodzi z autorskiej marki gwiazdy TTV - Just Unique i kosztuje 490 złotych.

Podobne modele znalazłam też dla was w ofertach popularnych sieciówek. Modną czarną sukienkę z dekoltem typu "Modern Halter" o długości maxi z ozdobnymi dżetami przy dekolcie kupicie w Reserved za 139,99 złotych.

Modna sukienka "Modern Halter" w stylu Izabeli Macudzińskiej z Reserved za 139,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei H&M czeka na was czarna sukienka "Modern Halter" z asymetrycznym dołem w literę "A" za 209,99 złotych.

Modna sukienka "Modern Halter" w stylu Izabeli Macudzińskiej z H&M za 209,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek czekoladowych tonacji też coś znalazłam. W Zarze za 129 złotych kupicie brązową modną sukienkę "Modern Halter" o długości midi z dodatkiem lnu.

Zobacz także:

Modna sukienka "Modern Halter" w stylu Izabeli Macudzińskiej z Zary za 139,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Izabela Macudzińska w modnej sukience "Modern Halter" na lato, Fot. Instagram/justuniquebyisabel