Chajzer mówi o nowej partnerce w "Halo tu Polsat". Wspomniał o aferze

Niedawno Filip Chajzer wydał autobiografię, w której rozliczył się z trudną przeszłością. Obecnie promuje ją podczas spotkań autorskich. Nie spodziewał się, że przy okazji na jaw wyjdzie wiadomość o jego związku ze znacznie młodszą dziewczyną, a także dojdzie do niezręcznej sytuacji z udziałem mamy jego partnerki. W sobotę Chajzer odwiedził studio „Halo tu Polsat” i opowiedział o zmianach w życiu prywatnym.

Filip Chajzer w „Halo tu Polsat” opowiedział o nowej ukochanej

W sobotnim wydaniu „Halo tu Polsat” Filip Chajzer wypowiedział się na temat ostatni wydarzeń w jego życiu. Dziennikarz przyznał, że premiera tak osobistej książki nie była dla niego łatwym doświadczeniem. Zdradził, że nie spodziewał się, że przy okazji wokół jego nowej relacji zrobi się medialne zamieszanie.

Miałem tyle stresu w związku z wydaniem trudnej i bardzo osobistej książki (…) i nagle ja jestem wszędzie. W każdym portalu, w każdej gazecie… Ja na to patrzę i nie wierzę. Jestem tym trochę zawstydzony powiedział Chajzer.

Warto przypomnieć, że niedawno była partnerka Filipa Chajzera opublikowała wymowny komentarz po medialnym zamieszaniu wokół jego nowego związku.

Filip Chajzer w „Halo tu Polsat” opowiedział o aferze wokół nowej partnerki

W dalszej części rozmowy dziennikarz odniósł się do niezręcznej sytuacji, do której doszło na jego spotkaniu autorskim. Na wydarzeniu pojawiła się mama jego nowej partnerki. Zarzuciła mu, że odcina 20-latkę od rodziny. Chajzer stwierdził, że nie chce wypowiadać się o ukochanej, bo jest osobą prywatną.

Gwiazdor dodał, że jego partnerka ma dobry kontakt ze swoją rodziną. Nie ukrywał, że 20-latka również jest zawstydzona medialną burzą wokół ich związku.

Najlepszym komentarzem będzie komentarz samej zainteresowanej. Dlatego że ja mówię o osobie prywatnej, mojej fantastycznej sympatii, do której dodzwonili się wczoraj dziennikarze. Ona odpowiedziała, że ma doskonały kontakt z rodziną i jest bardzo zawstydzona tą sytuacją. I nie ma żadnych aspiracji, żeby być osobą publiczną. Mój komentarz… co więcej mogę powiedzieć wyjaśnił dziennikarz.

