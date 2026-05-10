Zborowska i Wrona prowadzą "Love is Blind". Opowiedzieli o swoim związku

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona są parą od ośmiu lat. Od niedawna także zaczęli pracować razem na planie programu „Love is Blind: Polska”. Matrymonialny show Netfliksa to jedna z najpopularniejszych produkcji na świecie. Uczestnicy rozmawiają ze sobą w specjalnych kabinach, szukają miłości, nie widząc się nawzajem. Na koniec podejmują decyzję o zaręczynach. Prowadzący opowiedzieli o tym, jak wyglądała ich droga do miłości.

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona o „Love is Blind: Polska”: „Dobrze pasujemy do tego programu”

W niedzielę, 10 maja Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona pojawili się w studiu „Halo tu Polsat”. Para przy okazji przybliżyła widzom historię swojego małżeństwa, która potoczyła się bardzo szybko. Dzięki temu prowadzący „Love is Blind: Polska” lepiej rozumie uczestników randkowego show Netfliksa.

Nasza cała historia od poznania się do małżeństwa jest na tyle krótka, że my dobrze pasujemy do tego programu powiedział Andrzej Wrona.

I myślę, że oczywiście oprócz tego, że Zosia jest super kobietą, a ja wystarczająco pasuję tutaj, to uważam, że właśnie ta historia związku pasuje do tego, co przeżywają nasi uczestnicy dodał sportowiec.

Warto przypomnieć, że nowy show Netfliksa już budzi dużo emocji w mediach. Niedawno produkcja pokazała dramatyczną historię uczestniczki „Love is Blind: Polska”. W wieku 19 lat została wdową i samotną matką.

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona szczerze o związku

Goście „Halo tu Polsat” nie ukrywali, że gdy się spotkali, mieli już spore doświadczenie. Oboje byli w kilku związkach i mieli świadomość tego, czego chcą od życia. To pozwoliło im wejść w relację z większym zrozumieniem potrzeb oraz oczekiwań.

Miałam trzydzieści jeden lat, on był tuż przed trzydziestką, więc już mieliśmy trochę tych związków za sobą. Jakoś w tym idealnym momencie się znaleźliśmy. Więc wszystko było tak, jak powinno być zdradziła Zofia Zborowska-Wrona.

Gdybyśmy się spotkali trzy czy pięć lat wcześniej, to myślę, że byśmy się nie spotkali na podobnym poziomie oczekiwań życiowych. A tak to był dobry moment i dziś mamy super rodzinę dodał Andrzej Wrona.

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona założyli rodzinę

Dzisiaj Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona uchodzą za jedną z najzgodniejszych par w polskim show-biznesie. Gwiazdy jednak uciekają od tworzenia wyidealizowanego obrazu związku. Nie ukrywają, że nie zawsze się zgadzają i czasem muszą odbyć trudną rozmowę.

Jesteśmy normalnym związkiem, małżeństwem, w którym są lepsze i gorsze dni, mamy problemy które po prostu staramy się rozwiązywać, przegadywać, no i gdzieś tam nie dusić tego w sobie. I myślę, że ta praca nad tą relacją i nad tym związkiem jest szalenie ważna przyznał Andrzej Wrona.

On jest milczkiem, więc zazwyczaj jest tak, że ja stoję i po prostu jest scena, jest aktorka, jest monolog, jest drama i jest Andrzej, który słucha dodała żona sportowca.

Para prowadzących „Love is Blind: Polska” ma dzisiaj dwie córki. Co ciekawe, Andrzej Wrona początkowo nie był przekonany, że chce mieć drugie dziecko. Stworzyli jednak zgraną drużynę.

Taką bardzo fajną, zgraną drużyną są nasze dwie dziewczynki. I to też jest śmieszne, bo Andrzej nie był do końca przekonany, że chciał drugie dziecko, mimo że obydwoje mamy rodzeństwo. Ale teraz jak sobie myślimy właśnie o tym, że jakby Jaśki miałoby nie być, no to w ogóle jak, nie? I mamy ten taki nasz team. Jesteśmy super drużyną wyjaśniła Zofia Zborowska-Wrona.

Zobacz także: