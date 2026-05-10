Zborowska i Wrona prowadzą "Love is Blind". Opowiedzieli o swoim związku

Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona opowiedzieli o „Love is Blind: Polska” i swoim związku
Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona prowadzą polską edycję popularnego programu „Love is Blind”. Gwiazdy przyznały, że historia ich miłości pozwala lepiej zrozumieć uczestników matrymonialnego show. Para opowiedziała o swoim małżeństwie i założeniu rodziny.
Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona są parą od ośmiu lat. Od niedawna także zaczęli pracować razem na planie programu „Love is Blind: Polska”. Matrymonialny show Netfliksa to jedna z najpopularniejszych produkcji na świecie. Uczestnicy rozmawiają ze sobą w specjalnych kabinach, szukają miłości, nie widząc się nawzajem. Na koniec podejmują decyzję o zaręczynach. Prowadzący opowiedzieli o tym, jak wyglądała ich droga do miłości.
Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona o „Love is Blind: Polska”: „Dobrze pasujemy do tego programu”
W niedzielę, 10 maja Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona pojawili się w studiu „Halo tu Polsat”. Para przy okazji przybliżyła widzom historię swojego małżeństwa, która potoczyła się bardzo szybko. Dzięki temu prowadzący „Love is Blind: Polska” lepiej rozumie uczestników randkowego show Netfliksa.
Nasza cała historia od poznania się do małżeństwa jest na tyle krótka, że my dobrze pasujemy do tego programu
I myślę, że oczywiście oprócz tego, że Zosia jest super kobietą, a ja wystarczająco pasuję tutaj, to uważam, że właśnie ta historia związku pasuje do tego, co przeżywają nasi uczestnicy
Warto przypomnieć, że nowy show Netfliksa już budzi dużo emocji w mediach. Niedawno produkcja pokazała dramatyczną historię uczestniczki „Love is Blind: Polska”. W wieku 19 lat została wdową i samotną matką.
Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona szczerze o związku
Goście „Halo tu Polsat” nie ukrywali, że gdy się spotkali, mieli już spore doświadczenie. Oboje byli w kilku związkach i mieli świadomość tego, czego chcą od życia. To pozwoliło im wejść w relację z większym zrozumieniem potrzeb oraz oczekiwań.
Miałam trzydzieści jeden lat, on był tuż przed trzydziestką, więc już mieliśmy trochę tych związków za sobą. Jakoś w tym idealnym momencie się znaleźliśmy. Więc wszystko było tak, jak powinno być
Gdybyśmy się spotkali trzy czy pięć lat wcześniej, to myślę, że byśmy się nie spotkali na podobnym poziomie oczekiwań życiowych. A tak to był dobry moment i dziś mamy super rodzinę
Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona założyli rodzinę
Dzisiaj Zofia Zborowska-Wrona i Andrzej Wrona uchodzą za jedną z najzgodniejszych par w polskim show-biznesie. Gwiazdy jednak uciekają od tworzenia wyidealizowanego obrazu związku. Nie ukrywają, że nie zawsze się zgadzają i czasem muszą odbyć trudną rozmowę.
Jesteśmy normalnym związkiem, małżeństwem, w którym są lepsze i gorsze dni, mamy problemy które po prostu staramy się rozwiązywać, przegadywać, no i gdzieś tam nie dusić tego w sobie. I myślę, że ta praca nad tą relacją i nad tym związkiem jest szalenie ważna
On jest milczkiem, więc zazwyczaj jest tak, że ja stoję i po prostu jest scena, jest aktorka, jest monolog, jest drama i jest Andrzej, który słucha
Para prowadzących „Love is Blind: Polska” ma dzisiaj dwie córki. Co ciekawe, Andrzej Wrona początkowo nie był przekonany, że chce mieć drugie dziecko. Stworzyli jednak zgraną drużynę.
Taką bardzo fajną, zgraną drużyną są nasze dwie dziewczynki. I to też jest śmieszne, bo Andrzej nie był do końca przekonany, że chciał drugie dziecko, mimo że obydwoje mamy rodzeństwo. Ale teraz jak sobie myślimy właśnie o tym, że jakby Jaśki miałoby nie być, no to w ogóle jak, nie? I mamy ten taki nasz team. Jesteśmy super drużyną
