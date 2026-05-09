Katarzyna Zillmann zabrała głos po fali krytyki. Poszło o jej nogi

Katarzyna Zillmann nie wytrzymała po fali krytyki. Wszystko przez nogi
Katarzyna Zillmann była jedną z gwiazd obecnych na pokazie MMC. Po imprezie niespodziewanie wylała się na nią fala krytyki. Internauci zaczęli wypisywać złośliwe uwagi ze względu na nogi sportsmenki. Wioślarka nie gryzła się w język i odpowiedziała na komentarze.
Katarzyna Zillmann znów znalazła się w centrum internetowej dyskusji po tym, jak pojawiła się na pokazie MMC. W sieci szybko zaczęły krążyć jej zdjęcia, a część komentujących skupiła się nie na stylizacji czy samym wydarzeniu, lecz na tym, że sportsmenka miała nieogolone nogi. Wioślarka nie przeszła obok tego obojętnie i odpowiedziała publicznie, jasno stawiając granice.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar na gali MMC. Po zdjęciach wylała się fala krytyki
Na pokazach mody zwykle liczy się pierwsze wrażenie: strój, pewność kroku i atmosfera eventu. Tym razem to nie kreacja była dla wielu osób najważniejsza. Po publikacji zdjęć Zillmann w mediach społecznościowych pojawiły się kąśliwe wpisy dotyczące jej wyglądu, a konkretnie naturalnego owłosienia na nogach. Niektórzy internauci pozwolili sobie na złośliwe komentarze pod adresem sportsmenki. Na odpowiedź gwiazdy nie trzeba było czekać zbyt długo.
Weź ogol te nogi, kobieto, jak to wygląda ohydnie. Co z wami?
Katarzyna Zillmann odpowiedziała na krytykę po gali MMC
Katarzyna Zillmann zareagowała wprost, bez tłumaczenia się i bez prób„łagodzenia sytuacji. W swoich wpisach dała do zrozumienia, że nie zamierza podporządkowywać się temu, co ktoś uznaje za jedyny właściwy standard. Podkreśliła niezależność, autentyczność i to, że nie widzi powodu, by zmieniać się dla cudzej aprobaty.
W jej reakcji wybrzmiały dwa wątki. Po pierwsze: sprzeciw wobec presji i powtarzanych od lat schematów, które mówią kobietom, jak mają wyglądać. Po drugie: przypomnienie, że wizerunek nie jest zaproszeniem do oceniania, a ciało — polem do publicznej dyskusji prowadzonej cudzym kosztem.
Zillmann nie wdawała się w przeciąganie liny. Zamiast tego postawiła wyraźną granicę i przeniosła akcent z wyglądu na prawo do decydowania o sobie. To właśnie ta bezpośredniość sprawiła, że temat jeszcze mocniej rozgrzał komentarze: jedni chwalili ją za stanowczość, inni nie kryli oburzenia, że nie przyjęła krytyki z uśmiechem.
Wiesz co, uleganie indoktrynacji jest mało badass
Babe, dualizm istnieje i ma się dobrze, ale ja idę mu naprzeciw. Wrażliwość i siła to moje atrybuty. Nie muszę się dla nikogo zmieniać. Peace
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar budzą silne emocje w mediach. Niedawno potwierdziły związek
Zamieszanie wokół pokazu MMC zbiegło się w czasie z okresem intensywnych zmian w życiu wioślarki. Zillmann po rozstaniu z Julią Walczak potwierdziła związek z Janją Lesar, a także poinformowała o zmianie miejsca zamieszkania. To moment, w którym zainteresowanie jej osobą rośnie nie tylko z powodów sportowych.
Równolegle Zillmann wraca do wysokiej dyspozycji na wodzie. Wśród ostatnich sportowych akcentów pojawia się jej zwycięstwo w wyścigu jedynek podczas Centralnych Regat Otwarcia Sezonu w Poznaniu.
