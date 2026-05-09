Katarzyna Zillmann zabrała głos po fali krytyki. Poszło o jej nogi

Katarzyna Zillmann znów znalazła się w centrum internetowej dyskusji po tym, jak pojawiła się na pokazie MMC. W sieci szybko zaczęły krążyć jej zdjęcia, a część komentujących skupiła się nie na stylizacji czy samym wydarzeniu, lecz na tym, że sportsmenka miała nieogolone nogi. Wioślarka nie przeszła obok tego obojętnie i odpowiedziała publicznie, jasno stawiając granice.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar na gali MMC. Po zdjęciach wylała się fala krytyki

Na pokazach mody zwykle liczy się pierwsze wrażenie: strój, pewność kroku i atmosfera eventu. Tym razem to nie kreacja była dla wielu osób najważniejsza. Po publikacji zdjęć Zillmann w mediach społecznościowych pojawiły się kąśliwe wpisy dotyczące jej wyglądu, a konkretnie naturalnego owłosienia na nogach. Niektórzy internauci pozwolili sobie na złośliwe komentarze pod adresem sportsmenki. Na odpowiedź gwiazdy nie trzeba było czekać zbyt długo.

Weź ogol te nogi, kobieto, jak to wygląda ohydnie. Co z wami? czytamy wśród komentarzy.

Katarzyna Zillmann odpowiedziała na krytykę po gali MMC

Katarzyna Zillmann zareagowała wprost, bez tłumaczenia się i bez prób„łagodzenia sytuacji. W swoich wpisach dała do zrozumienia, że nie zamierza podporządkowywać się temu, co ktoś uznaje za jedyny właściwy standard. Podkreśliła niezależność, autentyczność i to, że nie widzi powodu, by zmieniać się dla cudzej aprobaty.

W jej reakcji wybrzmiały dwa wątki. Po pierwsze: sprzeciw wobec presji i powtarzanych od lat schematów, które mówią kobietom, jak mają wyglądać. Po drugie: przypomnienie, że wizerunek nie jest zaproszeniem do oceniania, a ciało — polem do publicznej dyskusji prowadzonej cudzym kosztem.

Zillmann nie wdawała się w przeciąganie liny. Zamiast tego postawiła wyraźną granicę i przeniosła akcent z wyglądu na prawo do decydowania o sobie. To właśnie ta bezpośredniość sprawiła, że temat jeszcze mocniej rozgrzał komentarze: jedni chwalili ją za stanowczość, inni nie kryli oburzenia, że nie przyjęła krytyki z uśmiechem.

Wiesz co, uleganie indoktrynacji jest mało badass odpowiedziała.

Babe, dualizm istnieje i ma się dobrze, ale ja idę mu naprzeciw. Wrażliwość i siła to moje atrybuty. Nie muszę się dla nikogo zmieniać. Peace zareagowała na inny komentarz.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar budzą silne emocje w mediach. Niedawno potwierdziły związek

Zamieszanie wokół pokazu MMC zbiegło się w czasie z okresem intensywnych zmian w życiu wioślarki. Zillmann po rozstaniu z Julią Walczak potwierdziła związek z Janją Lesar, a także poinformowała o zmianie miejsca zamieszkania. To moment, w którym zainteresowanie jej osobą rośnie nie tylko z powodów sportowych.

Równolegle Zillmann wraca do wysokiej dyspozycji na wodzie. Wśród ostatnich sportowych akcentów pojawia się jej zwycięstwo w wyścigu jedynek podczas Centralnych Regat Otwarcia Sezonu w Poznaniu.

Katarzyna Zillmann zabrała głos po fali krytyki. Poszło o jej nogi Fot. Pawel Wodzynski/East News