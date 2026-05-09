Niemal każda stylizacja Edyty Zając z "Hotelu Paradise" stanowi inspirację dla fanek modelki. Prowadząca miłosne show TVN stawia bowiem na żywe kolory, modne dodatki, a także ubrania wpisujące się nie tylko w wakacyjny klimat Tajlandii, ale też najgorętsze modowe trendy. Telewizyjna prezenterka także prężnie prowadzi swoje media społecznościowe, gdzie dzieli się nie tylko kolejnymi zawodowymi wyzwaniami, ale też modowymi i urodowymi inspiracjami. Niedawno Edyta Zając pokazała się w modnych spodniach typu "Crochet" , a w sieci zawrzało. To jeden z najmodniejszych fasonów na lato 2026.

Edyta Zając w modnych spodniach typu "Crochet" na lato 2026

Sezon wiosna-lato 2026 obfituje w masę trendów. Ostatnio Małgorzata Rozenek zachwyciła spodniami typu "Jacquard," jednak to niejedyny model, który latem zaleje ulice światowych stolic mody. Okazuje się, że latem 2026 klasyczne jeansowe shorty będą miały poważną konkurencję. Mowa o ażurowych spodniach typu "Crochet", które wyglądają niczym zrobione na szydełku. Ten model pokochała już m.in. Edyta Zając.

Swoje modne spodnie typu "Crochet" w biało-kremowym kolorze, prowadząca "Hotel Paradise" zestawiła z crop topem z tego samego materiału. Do tego subtelny makijaż, sandałki z podeszwą z rafii i perełkowy naszyjnik z muszlą. Efekt? Edyta Zając wygląda jak "milion dolarów".

Spodnie typu "Crochet" latem zaleją ulice

Ażurowe spodnie, niczym robione na szydełku, od dawna miały łatkę "tylko na plażę", tymczasem ten fason latem 2026 z impetem wchodzi do miejskiej szafy. Z daleka może wyglądać jak koronkowa para na wakacje, ale w ruchu bardziej przypomina bohemę w wersji na ulice niż strój na kurort. Rozszerzana nogawka układa się miękko i dodaje sylwetce lekkości, a przy okazji wzmacnia retro klimat, który co sezon wraca w nowej odsłonie ze wzmożoną siłą.

Na modowej mapie sezonu ażur jest jednym z najmocniejszych akcentów. Modne są nie tylko spodnie, ale też spódnice "Crochet" w stylu Izabeli Macudzińskiej, w jakiej niedawno uczestniczka "Królowej przetrwania" zachwyciła swoich instagramowych fanów.

Jak stylizować modne szydełkowe spodnie typu "Crochet"

Ażurowe spodnie typu "Crochet" z efektem szydełkowej roboty możemy zestawić z ponadczasową oversizową marynarką. Taki duet to klasyka w nowoczesnym wydaniu, a przy tym świetna alternatywa dla basicowych total looków. Na co dzień świetnie sprawdzą się też klasyczne T-shirty, skórzane klapki i pojemna torebka typu shopper.

Chcąc uzyskać bardziej wakacyjny look, możecie zainspirować się stylizacją Edyty Zając i połączyć szydełkowe spodnie typu "Crochet" z topem z tym samym, dzierganym efektem.

Gdzie kupić modne szydełkowe spodnie typu "Crochet"

Jeśli spodobały wam się modne spodnie Edyty Zając mam dla was dobrą wiadomość. Podobne modele typu "Crochet" w stylu prowadzącej "Hotel Paradise" znalazłam dla was w popularnych sieciówkach. W Sinsay za 69,99 złotych znalazłam dla was szydełkowe spodnie w biało-beżowo-brązowe pasy.

Modne szydełkowe spodnie typu "Crochet" w stylu Edyty Zając z Sinsay za 69,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawa, ażurowa biało-czerwona pozycja z efektem "szydełkowej robótki" czeka na was w H&M za 127,99 złotych.

Modne szydełkowe spodnie typu "Crochet" w stylu Edyty Zając z H&M za 127,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Oysho czekają na was białe szydełkowe spodnie typu "Crochet" z eleganckimi granatowymi pasami i dołu nogawki. Cena? 179 złotych.

