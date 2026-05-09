Mini Majk wziął ślub? Takie pytanie wciąż zadają sobie fani influencera, a wszystko przez tajemnicze nagranie, jakie w sobotę, 9 maja br., pojawiło się na jego instagramowym kocie. W sieci zawrzało, a profil Mini Majka zalała fala gratulacji. To trzeba zobaczyć.

Mini Majk zaskoczył ślubnym nagraniem

W sobotni poranek, 9 maja 2026 roku, na instagramowym profilu Mini Majka pojawiło się krótkie wideo podpisane "My New Era". Forma jest oszczędna, klimat poważny, a przekaz zaskakująco jednoznaczny jak na kogoś, kto ostatnio raczej trzymał prywatę z dala od sieci. Na nagraniu widać influencera w garniturze, obok kobietę w sukni ślubnej, a w kadrze przewijają się też obrączki.

To wystarczyło, by w komentarzach zrobiło się gorąco. Pod postem natychmiast ruszyła fala gratulacji, a wśród reagujących pojawili się również znani znajomi Mini Majka: jak Patec czy Artur Szpilka.

Wszystkiego naj na nowej drodze życia.

Gratuluję ci z całego serca. Bądźcie szczęśliwi - czytamy w komentarzach.

Mini Majk wziął ślub? W sieci poruszenie. Fani nie dowierzają

Im mocniejszy symbol, tym większe emocje i… więcej teorii. Wśród komentarzy pojawiła się też wersja, że romantyczne ujęcia wcale nie muszą oznaczać ślubu, a mogą być elementem reklamy garniturów. Ta sugestia szybko podchwyciła część internautów, bo nagranie jest stylizowane i nie zdradza żadnych szczegółów: ani miejsca, ani daty, ani nawet szerszego kontekstu.

To prawdziwy ślub czy reklama? - dopytują internauci.

Sam twórca nie doprecyzował jednak, czy nagranie faktycznie jest kadrem z dnia ślubu, reklamą, czy też sugestywną zapowiedzią nowego etapu w jego życiu.

Prywatność Mini Majka pod lupą fanów

Zaskoczenie fanów nie wzięło się znikąd. W ostatnim czasie Mini Majk nie chwalił się nową relacją, więc informacja o "potencjalnym" ślubie brzmi jak nagły zwrot akcji. Tym bardziej że jego życie uczuciowe już wcześniej było głośno komentowane. Influencer był w medialnym związku z Pauliną Kozłowską, który zakończył się w atmosferze wzajemnych oskarżeń. Później, w 2024 roku, związał się ze zwyciężczynią "Hotelu Paradise", jednak w marcu 2025 roku Ata Postek i Mini Majk ogłosili rozstanie. Od tamtej pory influencer starał się nie poruszać publicznie swojego życia uczuciowego. Dlatego właśnie czarno-białe "My New Era" wzbudziło tak silną reakcję wśród internautów.

