Bagi powoli wyrasta na kolejną gwiazdę Polsatu. Influencer szturmem podbił internetową społeczność programu "Farma" i zagościł w finale. Bagi twierdził, że to jemu udało mu się przekonać Polsat, by widzowie dostali głos mający znaczenie podczas finału. To on zorganizował głosowanie na ulubionego farmera 5. edycji, a tym samym widzowie "Farmy" mogli zdecydować, kto ich zdaniem wykazał się najlepiej i zdobył największą sympatię. Teraz fani "Farmy" znów apelują do Bagiego.Chodzi o kolejny sezon programu. To możliwe?

Bagi o udziale w "Farmie"

Bagi nie ukrywa, że dla niego przygoda związana z programem "Farma" to wielka nowość. Influnecer, który wygrał 17. edcyję "Tańca z Gwiazdami" pojawił się już w roli współprowadzacego w jednym z odcinków tanecznego show, a teraz wziął udział w finale "Farmy" i urządził plebiscyt na ulubionego farmera 5. edycji, którego wybrali sami widzowie.

Okazuje się, że to dopiero początek przygody Bagiego w telewizji. Influencer przyznaje, że dopiero uczy się być "człowiekiem telewizji" i farmerem. Wydaje się, że zagości na dłużej w Polsacie i być może zobaczymy go też przy innych projektach.

Dla mnie szalone jaka tu jest społeczność, ile głosów !!!!!! nie mogę się doczekać !!!! proszę mnie nie hejtować, uczę się dopiero być człowiekiem telewizji, a co dopiero farmerem…… wyznał Bagi na Instagramie

Fani mają apel do Bagiego ws. nowej edycji "Farmy"

Tymczasem fani Bagiego nie tylko cieszą się, że został on częścią programu "Farma" i pojawił się w finale 5. edycji, ale postanowili zaapelować do niego, aby pomógł zorganizować edycję "Farmy" dla celebrytów. Internauci są pewni, że wtedy dopiero by było co oglądać.

@bginsky proponuję zorganizować Farmę dla celebrytów - to by dopiero było co oglądać

To jeszcze nie wszystko! Niektórzy fani "Farmy" mają też inny pomysł i sugerują, że być może Bagi też powinien pojawić się w programie. Jego pozytywne podejście i entuzjazm z pewnością sprawiłyby, że edycja z nim byłaby spektakularna.

Bagi do Farmy, please - apeluje jeden z internautów

