Natalia Bacławska, partnerka Łukasza Litewki, opublikowała nocą osobisty wpis w dniu, w którym poseł Nowej Lewicy obchodziłby 37. urodziny. W kilku zdaniach wróciła do tego, co po stracie odczuwa najdotkliwiej: poczucia, że wspólny czas nagle się urwał. Kilka dni wcześniej na jej InstaStories pojawiły się też udostępnione komunikaty fundacji #TeamLitewka, co wiele osób odebrało jako cichy, ale czytelny gest wsparcia dla dalszych działań.

Śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła całą Polską. Poseł Lewicy zmarł 23 kwietnia 2026 roku podczas rowerowej przejażdżki w rejonie Dąbrowy Górniczej. Prokuratura wciąż bada dokładne okoliczności, sprawdzając przede wszystkim wersję 57-letniego kierowcy, który twierdził, że zasłabł i nie pamięta chwili wypadku. Pomimo iż mężczyzna niemal od razu został aresztowany, szybko wyszedł na wolność po wpłaceniu kaucji. Niedawno prokuratura ujawniła, kto wpłacił kaucję za kierowcę ws. śmierci Łukasza Litewki. Co więcej, wiele wskazuje na to, że pomimo wpłacenia poręczenia majątkowego, mężczyzna może ponownie wrócić za kraty. Kluczowe posiedzenie zaplanowano na 12 maja w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu.

Tuż obok niewyjaśnionych okoliczności śmiertelnego wypadku Łukasza Litewki, ogromne emocje budzą również rozliczne teorie na temat samego zdarzenia. Co więcej, poseł Lewicy zginął niespełna dwa tygodnie przed swoimi urodzinami. Gdyby żył, Łukasz Litewka 9 maja 2026 roku świętowałby swoje 37. urodziny.

Łukasz Litewka od wielu lat związany był z Natalią Bacławską, choć para ukrywała swój związek przed światem, to dramatycznewydarzenia z 23 kwietnia br. sprawiły, że kobieta postanowiła ujawnić prawdę. Jakiś czas temu partnerka Łukasza Litewski odniosła się do krążących teorii na temat jego śmierci.

Teraz z okazji 37. rocznicy urodzin Łukasza Litewki, Natalia Bacławska postanowiła opublikować w sieci kilka kadrów z tragicznie zmarłym ukochanym. W nocy 9 maja Bacławska wróciła wspomnieniami do słów, które przygotowała na ostatnią urodzinową niespodziankę dla ukochanego.

''Nikt z Was tak naprawdę nie musiał tutaj być, mogliście spędzić miły wieczór w rodzinnym gronie, odpocząć po ciężkiej pracy… ale jesteście, więc dajecie Łukaszowi coś, czego nikt już wam nigdy nie odda, coś, czego nie kupicie za żadne pieniądze…. czas… Jest to najpiękniejszy prezent''. To słowa przemowy, którą pisałam prosto z serca na ostatnią imprezę niespodziankę, którą zorganizowaliśmy dla Ciebie wspólnie 1 lutego. Wiedziałam, że nie oczekujesz od innych niczego więcej niż czas. Czas, który uciekał Ci przez palce. Czas, który był dla Ciebie cenniejszy niż złoto. Czas, który się skończył - napisała na InstaStories Natalia Bacławska.

W kolejnej części napisała o codzienności po stracie: o szukaniu go w drobnych sygnałach dnia, o dojmującej ciszy w miejscu, które kiedyś było domem, i o emocjach, które trudno oswoić. Wspomniała też, że dba o rośliny w mieszkaniu, które były dla nich ważnym, domowym rytuałem.

Szukam Cię w każdym oddechu, w każdym szumie wiatru, w każdym śpiewie ptaków - czuję, choć nie mogę dotknąć, a tępa cisza w miejscu, które nazywałam domem, wyżera od środka, bo moim domem zawsze byłeś Ty. Choć pochłonęła mnie całkowita ciemność, w którą nigdy nie chciałam zajrzeć - wiem, że Ty odnalazłeś już swój błękit. Swoje niebo. Niezmiennie życzę Ci, Kochanie, abyś był spokojny i szczęśliwy. Zawsze byłeś aniołem stróżem, zawsze nim pozostaniesz. Ps. Pielęgnuję wszystkie domowe kwiaty, całą Twoją domową dżunglę. Możesz być spokojny. Dzisiaj Twoje urodziny… - dodała.

6 maja 2026 roku fundacja #TeamLitewka poinformowała, że po rozmowie z najbliższą rodziną Łukasza Litewki (rodzicami i bratem) zdecydowała o kontynuowaniu działalności. Krótko potem pojawił się kolejny wpis: podziękowanie za wsparcie i reakcje społeczności po ogłoszeniu tej decyzji.

W komunikacie potwierdzono też jedno z pierwszych działań: Zwierzogranie ma się odbyć 14 czerwca w Parku Środula w Sosnowcu. Dla osób, które śledziły inicjatywy Litewki, to jasny sygnał, że fundacja chce utrzymać kierunek wyznaczony wcześniej i nie zamykać projektów, które już ruszyły.

