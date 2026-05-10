Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke, kojarzeni przez widzów z "Tańcem z Gwiazdami", pokazują, że poza parkietem też stawiają na wyrazisty styl. Ich warszawski dwupoziomowy apartament w nowoczesnym budynku jest położony w prestiżowej dzielnicy i urządzony z wielkim wyczuciem. To właśnie tu mieszkają razem z córką Różą, która przyszła na świat na początku października 2022 roku. Hanna Żudziewicz pochwaliła się królestwem jej córeczki. Ten pokój to marzenie każdej małej księżniczki!

W mieszkaniu Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke od razu widać konsekwencję, a są to neutralna baza i mocne, ale dopracowane akcenty. Podłoga z jasnego drewna ułożona w klasyczną jodełkę ociepla całość i nadaje wnętrzu charakteru, który dobrze współgra z nowoczesnym wykończeniem.

W centrum salonu stoi duża, tapicerowana sofa w odcieniu szarości. Zwracają uwagę geometryczne przeszycia i złote detale, które pojawiają się też w oświetleniu. Nad strefą wypoczynkową zawisł designerski żyrandol w złotym kolorze i to on robi pierwsze wrażenie.

Z kolei kuchnia utrzymana jest w eleganckiej, stonowanej tonacji. Zabudowa ma szare, matowe fronty, które budują spokojne tło dla dodatków. Złote dekoracje i drobne detale przełamują tę bazę i podkręcają całość w stronę nowoczesnej elegancji. Dwupoziomowy apartament Jeschke i Żudziewicz jest spójny, nowoczesny i dopracowany w detalach

Pokój córeczki Hanny Żudziewicz

A jak prezentuje się pokój córeczki Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke? Okazuje się, że Róża naprawdę kocha kolor różowy. W jej pokoju na jednej ze ścian pojawiła się tapeta z flamingami, a na jej tle wyróżnia się domek do zabawy, który jest jednocześnie łóżkiem dziewczynki. We wnętrzu nie zabrakło też drabinek do wspinania i zjeżdzalni, a także basenu z piłeczkami.

Naprzeciw łóżka pojawia się duża zabudowa z ogromną szafą, półkami na książki i zabawki oraz półką na telewizor, która w przyszłości będzie pełniła rolę biurka. Na uwagę zasługuje też żyrandol z ogromnymi piórami, wygląda na to, że Hanna Żudziewicz naprawdę lubi efektowne oświetlenie.

Piękne wnętrze...

