Weronika Rosati ma nowego partnera?! Aktorka pochwaliła się romantycznym i dość wymownym zdjęciem na swoim Instagramie. Na profilu gwiazdy pokazała się urocza fotka, na której widzimy Weronikę, przytulającą się do ramienia mężczyzny.

Rosati nie dodała do zdjęcia żadnego opisu, jednak w już huczy o tym, że to nowy ukochany pięknej aktorki.

Kim jest nowy partner Weroniki Rosati?

Zastanawiacie się pewnie, kto jest tym szczęściarzem? Według doniesień Pudelka, nowy wybranek Weroniki Rosati, to Robert Śmigielski. To nazwisko nic Wam nie mówi? Choć z pewnością nie jest tak znany jak poprzedni partner aktorki, Piotr Adamczyk, jednak nowy wybranek Weroniki również od czasu do czasu pojawia się w telewizji. Z zawodu jest ortopedą. Pojawia się w "Dzień dobry TVN" w roli eksperta. Kojarzycie?

W wywiadzie dla specjalnego luksusowego wydania magazynu "Party" Weronika Rosati wyznała, że marzy o dziecku. Czyżby właśnie znalazła odpowiedniego kandydata na ojca?

Mam 32 lata, nie mam dzieci, ale nie jest to wynikiem tego, że stanęłam przed wyborem: kariera czy potomstwo? Tak się po prostu układa w moim życiu, że na razie nie mam dziecka. Są ludzie, którzy nie czują potrzeby posiadania dzieci, ale ja do nich nie należę. Wierzę, że kiedyś będę mamą - wyznała w "Party".

Czy Weronika w końcu znalazła szczęście u boku mężczyzny? Tego jej życzymy!

Weronika Rosati zamieściła zdjęcie z nowym partnerem na Instagramie.