Robert Lewandowski, w odróżnieniu od wielu innych światowych gwiazd piłki, stara się zatrzymać dla siebie część życia prywatnego. I choć pewnie 14 milionów fanów na jego profilu instagramowym chętnie zobaczyłoby jak wygląda jego córeczka Klara, bardzo konsekwentnie ani on, ani Anna Lewandowska nie pokazali dotąd twarzy dziewczynki.

Jak nasz najlepszy piłkarz chroni prywatność w mediach społecznościowych? Kiedy pokaże buzię Klary? Zapytaliśmy go o to przy okazji spotkania zapowiadającego otwarcie pierwszego flagowego sklepu Huawei Warszawa w Arkadii. Zobaczcie, co Robert (który jest ambasadorem tej marki) powiedział przed kamerą Party.pl.

Robert z Klarą, na zdjęciach nigdy nie widać twarzy dziewczynki