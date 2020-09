Czy film o Tomaszu Komendzie "25 lat niewinności" jest hitem?! Są wyniki! 

18 września swoją premierę w kinach miał film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" inspirowany tragiczną historią Tomasza Komendy, który został niesłusznie skazany za gwałt i morderstwo. Odsiedział 18 lat. Wyszedł z więzienia trzy lata temu, do tej pory mężczyzna czeka na odszkodowanie. Jego wstrząsające przeżycia stały się inspiracją na poruszający film z Piotrem Trojanem i Agatą Kuleszą w roli głównej. Czy przyciągnął widzów do kina?

Film o Tomaszu Komendzie hitem!

Frekwencja w kinach powoli wraca do normy - warto dodać, że kina zostały zamknięte w marcu w wyniku pandemii koronawirusa. Zostały ponownie otwarte w czerwcu, niektóre w lipcu. Jak podają wirtualnemedia.pl frekwencja w lipcu spadła aż o 89 procent w porównaniu z lipcem tamtego roku. Na coraz większą liczbę osób w kinie przekładają się nowości - m.in. "Pętla" Patryka Vegi (do tej pory obejrzało ją ponad 440 tys widzów) oraz oczywiście "25 lat niewinności". Jak czytamy na sfp.org.pl weekend otwarcia filmu o Tomaszu Komendzie przyciągnął do kin ponad 125 tys. widzów (co daje mu drugie najlepsze kinowe otwarcie w czasach zarazy - pierwsze ma wspomniana wyżej "Pętla").

Robert Palka

Tomasza Komendę zagrał Piotr Trojan. Do roli aktor schudł aż 10 kilo.