Donatan i Cleo w pierwszych komentarzach po finale Eurowizji 2014 zapewniali, że są zadowoleni z osiągniętego wyniku i cieszą się z udziału w imprezie. Wystarczyło jednak ujawnienie statystyk, które pokazały, że gdyby liczyć głosy tylko widzów to "My Słowianie" mogłoby znaleźć się w pierwszej piątce, a otworzył się worek z wylewaniem żali i szukaniem winnych. Producent szybko znalazł wytłumaczenie - Europa promuje homoseksualizm, a nie docenia "normalnych" i seksownych heteroseksualnych dziewczyn. Przypomnijmy: Donatan o wygranej Kobiety z Brodą: Wolę być seksistą niż...

Wydawało się, że te śmiałe teorie to tylko jednorazowy przebłysk "geniuszu" Donatana, ale wszystko wskazuje na to, że zarówno on, jak i Cleo naprawdę uwierzyli w to, że padli ofiarą większego spisku ze strony homoseksualnego lobby - jakkolwiek groteskowo to brzmi. Do tej pory wokalistka tylko posłusznie przytakiwała swojemu mistrzowi, nawet gdy określał ją mianem "ślicznej kurki". Teraz jednak i ona zabrała głos publikując wpis skierowany do ponad pół miliona fanów na swoim Facebooku, po którego lekturze ciężko nie przewracać oczami w geście zdziwienia. I chyba też trochę zażenowania. Wpis generuje też olbrzymią ilość komentarzy o charakterze homofobicznym.



SŁUCHAJCIE! - zdecydowaliśmy z Donatanem że wypuścimy niebawem teledysk do kawałka w języku angielskim w którym mamy zamiar promować naturalne kobiece piękno i pokazać to w Europie. Z powodu walki o tolerancje dochodzi do przykrych rzeczy związanych z negatywnym ocenianiem wszystkiego co nie jest poparciem dla środowisk homoseksualnych. Powiedzmy to głośno żeby usłyszała cała Europa! Udostępniamy! - nawołuje Cleo na Facebooku.

Nikt nie ma chyba nic przeciwko promocji polskiego piękna za granicą, ale czy trzeba robić to pod płaszczykiem wyimaginowanej wojny z "promocją homoseksualizmu"? A propos - wierzymy, że przy okazji nagrywania piosenki i klipu w języku angielskim, Cleo i Donatan popracują też nad praktyczną znajomością tego języka. Wywiady w Kopenhadze pokazały, że podstawowych braków w tej kwestii nie są w stanie nadrobić nawet piękny uśmiech czy obfity słowiański biust. Przypomnijmy: Afera na Eurowizji: Zagraniczni dziennikarze stawiają poważne zarzuty Donatanowi i Cleo

Co sądzicie o zachowaniu Cleo i Donatana po finale Eurowizji? To tylko frustracja czy rzeczywiście mają rację w swoich postulatach?

Zobacz: Donatan wyśmiał Conchitę. Ona też skomentowała nasz występ

