W londyńskiej hali O2 Arena przyznano najbardziej prestiżowe brytyjskie nagrody muzyczne Brit Awards 2016. Kto pojawił się na gali? Same największe gwiazdy z Adele i Rihanną na czele. Oto lista zwycięzców:

Najlepszy brytyjski artysta - James Bay

Najlepsza brytyjska artystka - Adele

Najlepsza brytyjska grupa - Coldplay

Najlepszy występujący brytysjki artysta - Catfish and Bottleman

Najlepszy brytyjski singiel - Adele "Hello"

Najlepszy brytyjski album - Adele "25"

Brytyjski Producent Roku - Charlie Andrew

Wybór krytyków - Jack Garratt

Brytyjskie wideo roku - 1D - Drag Me Down

Najlepszy zagraniczny wokalista - Justin Bieber

Najlepsza zagraniczna artystka - Bjork

Najlepsza zagraniczna grupa - Tame Impala

Najlepsza artystka na świecie - Adele

