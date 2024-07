Wczoraj w Chorzowie odbyła się gala "Niegrzeczi 2014", podczas której przyznano nagrody dla najbardziej kontrowersyjnych gwiazd w Polsce. Do prawdziwej sensacji doszło jednak po samej imprezie, gdy Doda i Agnieszka Szulim pobiły się w toalecie w jednym z klubów. O zdarzeniu ze szczegółami informowaliśmy jako pierwsi. Przypomnijmy: Doda pobiła się z Szulim! Znamy szczegóły

Według relacji naszego źródła, po bójce na miejscu zdarzenia zjawiła się policja wezwana przez Szulim, a także kamery TVN. Doda wyjaśniała sytuację z funkcjonariuszami i skończyło się na tylko na rozmowie i spisaniu.

W nocy na Facebooku przemówiła jedna ze stron, a konkretniej Agnieszka. Na swoim profilu skomentowała bójkę z Rabczewską, przy okazji dziękując za nagrodę dla programu "Na Językach". W sieci pojawiły się też zdjęcia dziennikarki zrobione już po awanturze z Dodą.

Słuchajcie, co by się nie działo, najważniejsze jest to, że w plebiscycie "Niegrzeczni 2014" program "Na językach" wygrał w kategorii "Niegrzeczny program". I świetnie! Dziękujemy za głosy! Reszta to rynsztok, w który wolałabym nie mieszać ani Was, ani siebie. Szok i tyle. ja się nie biję. Nigdy na nikogo nie podniosłam ręki i nie zamierzam tego robić. Bijmy każdego, kto powie cos, co nam sie nie spodoba, jasne! Czy ja łamię prawo? Nie. Co ja takiego robię w programie, słucham???!!! - napisała na Facebooku Szulim.