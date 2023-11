Blanka Lipińska osiągnęła spektakularny sukces i teraz idzie za ciosem! Pisarka, której książki "365 dni" i "Ten dzień" stały się bestsellerami, a ona jedną z nominowanych do "Bestsellerów Empiku", zaczyna pracę nad ekranizacją swojej powieści. Jej "365 dni" sprzedało się w ponad 200 tysiącach egzemplarzy, dlatego twórcy filmu liczą na to, że film przyciągnie tłumy do kin. Jednocześnie Blanka pracuje już nad kolejną książką, która będzie kontynuacją historii Laury Biel. Główna bohaterka podczas wakacji na Sycylii zostaje porwana przez głowę sycylijskiej rodziny mafijnej.

Początkowo mówiło się, że Blanka Lipińska postawiła jeden warunek i powiedziała, że nie zgodzi się na ekranizację, jeśli nie zostanie pokazana pierwsza scena z książki. Producenci poszli jej na rękę i zgodzili się. Co jeszcze wiadomo na temat filmu? Zobacz, co zdradziła nam Blanka Lipińska.

