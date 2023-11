Reklama

Mamy dobre wieści dla osób, które już nie mogą się doczekać, aż udadzą się na łowy podczas Black Friday 2018. Do akcji włącza się bowiem coraz więcej sklepów. Już 23 listopada 2018 roku tysiące marek na całym świecie obniży swoje ceny nawet o 50%. Co ciekawe, niektóre sieciówki do ostatniej chwili trzymają w napięciu swoich klientów i nie potwierdzają, czy na pewno wezmą udział w Black Friday. Nam udało się jednak dotrzeć do uaktualnionej listy sklepów, w których 23 listopada z pewnością upolujemy ulubione rzeczy nawet do 50% taniej.

Zobacz także: Ważna wiadomość przed wyprzedażami! Czy w Black Friday sklepy są otwarte dłużej?

Black Friday 2018: aktualna lista sklepów

Decathlon

4F

New Balance

Media Markt

Saturn

Sephora

Douglas

Top Secret

Simple

Unisono

Monnari

W. Kruk

Kazar

Home&You

Gatta

Deichmann

Gino Rossi

Promod

Ecco

Ochnik

Rossman

Zobacz także: Te sklepy wcześniej zaczynają Black Friday! Mamy listę!

Cyber Monday 2018: data

Dla tych, którym nie uda się upolować swoich upatrzonych rzeczy podczas Black Friday 2018, jest jeszcze nadzieja. Trzy dni później, 26 listopada, odbędzie się bowiem tzw. Black Monday. Wtedy to rozpoczną się wyprzedaże w większości sklepów internetowych. Jak widać warto trzymać rękę na pulsie! Powodzenia!

POLECAMY: Czy można zwracać rzeczy kupione na Black Friday?

Reklama

Czekacie na Black Friday?