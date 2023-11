"Hej! Czy wiesz, co to gra? To rozgrooviony beat, co tak odbija się od ścian”, taki wers usłyszymy w piosence, którą napisał na lato Rafał Szatan, mąż Barbary Kurdej-Szatan. Mimo że wakacje tuż-tuż, Rafał od rana do nocy nagrywa w studiu piosenki na płytę. W tym czasie Basia pracuje na planie serialu „W rytmie serca”. A co z letnim odpoczynkiem? Słoneczny, luksusowy kurort za granicą? Nie! Tylko my wiemy, dokąd para wybierze się na letnie wakacje!

"Dopiero w drugiej połowie lipca znajdziemy dla siebie więcej czasu. Chcemy odwiedzić rodzinę, za którą tęsknimy. Pojedziemy więc w moje strony, czyli pod Wałbrzych, a potem do rodziców Basi, którzy mieszkają pod Warszawą", mówi "Fleszowi" Rafał.

Dłuższa i bardziej romantyczna podróż zapowiada im się dopiero na jesieni.

"Będziemy obchodzić siódmą rocznicę ślubu. I wtedy szykuję ogromną niespodziankę dla Basi!", dodaje Rafał.

