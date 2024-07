1 z 8

Anne Hathaway to jedna z ulubionych aktorek Amerykanów, której talent i wdzięk doceniane są na całym świecie. To właśnie dzięki swoim fanom gwiazda zdobyła tyle prestiżowych nagród, m.in. Złotego Globa za "Les Miserables. Nędznicy" i Oscara w 2012 roku za ten sam film. Hathaway bardzo ceni ludzi, którzy wspierają jej działania i twórczość, dlatego zawsze, kiedy ma okazję poświęca im trochę czasu. Prawie nigdy nie odmawia autografów i krótkich rozmów. Ostatnio nawet została przyłapana, kiedy pozowała z fanami do zdjęć, a jej stylizacja wcale nie świadczyła o tym, że to jedna z największych gwiazd Hollywood. Sportowo-elegancki styl pasuje do Anne dużo mniej niż piękne, wieczorowe kreacje, ale uśmiech i urok osobisty sprawiają, że aktorka wygląda olśniewająco.

Zresztą oceńcie sami:

