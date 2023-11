Reklama

Nowa rola Anny Muchy! Aktorka zadebiutuje na antenie TVP2 w nowej roli! Mucha dołączyła do ekipy drugiego sezonu serialu „Za marzenia”. Kogo zagra?

– Wokalistkę muzyki pop Miss Gabi, która zawojuje otoczenie głosowo i osobowościowo! Myślę, że Gabi nie od razu przypadnie widzom do gustu, bo, jak to gwiazda, będzie... trudna, ale i intrygująca. Mogę jedynie zdradzić, że pojawię się w wątku z pewnym przystojnym mężczyzną, co bardzo mi się podoba – zdradza Ania w "Party".

Czy w związku z nową rolą Ania będzie musiała zrezygnować z "M jak miłość" albo zniknąć na jakiś czas z serialu? Nie jest tajemnicą, że producenci "M jak miłość" nie lubią, gdy ich aktorzy grają w innych serialach, ale może tym razem zrobią wyjątek? Zwłaszcza, że to serial TVP. Co na to Mucha?

– W tym serialu pojawiam się i znikam już od 15 lat. „M jak miłość” zawsze dawało mi poczucie, że mam do czego wracać oraz że ma widzów, którzy zawsze są ze mną. Bardzo to sobie cenię. Dlatego uspokajam, nigdzie nie odlatuję! – dodaje gwiazda.

Ufff.. Obejrzycie "Za marzenia" z Anną Muchą?

