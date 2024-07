Anna Mucha należy do grona gwiazd, które ze swojej ciąży nie robią wielkiej tajemnicy. Z chęcią pokazuje się z zaokrąglonym brzuszkiem na imprezach oraz dzieli się przeżyciami, jakie towarzyszą jej podczas tych niezwykłych dziewięciu miesięcy. Zobacz: "Spłodzić to jeszcze pal licho, ale..."

Niedawno za pośrednictwem swojego bloga aktorka wyznała, że obecny stan wpływa na jej potrzebę zajmowania się domem i dbania w nim o ciepłą rodzinną atmosferę.

- Czasami sama sobie się dziwię, ale może to ta ciąża...". Podobno w ciąży włącza się potrzeba wicia gniazda i wtedy zaczynają się porządki, segregacja, gotowanie, pranie, itp. Przetworami jesień się zaczyna... i szarlotką. Pycha... Zupełnie jak "perfekcyjna pani domu" ;) No dobra, "perfekcyjna" może i nie jestem. Ale za to "chętna*" - bardzo ;))) [pisownia oryginalna] - pisze gwiazda na swojej stronie.