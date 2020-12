Klara Lewandowska pokochała róż? Stylizacja córki Anny Lewandowskiej to idealny zestaw na górski szlak!

Anna Lewandowska ceni sobie aktywny wypoczynek i przekazuje to również swoim dzieciom. Na Instastories trenerki często zobaczymy ćwiczącą Klarę, która tak jak jej rodzice uwielbia aktywnie spędzać czas. Teraz rodzina Lewandowskich wybrała się w góry. Okazuje się, że Klara doskonale radzi sobie na górskich szlakach, a jej stylizacja to idealny zimowy zestaw dla dziewczynki!

Klara Lewandowska pokochała róż?

Anna Lewandowska zawsze wybiera dla swoich dzieci wygodne ubrania, w których mogą się komfortowo czuć, spędzając czas na aktywnej zabawie. Wyjątkiem są ważne okazje jak urodziny czy święta Bożego Narodzenia, kiedy Klara i Laura noszą zachwycające sukienki. Gwiazda wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że chciałaby, aby jej starsza córka bardziej lubiła dziewczęce stylizacje i kolorowe spinki, ale nie zamierza tego wymagać skoro sama na co dzień nosi sportowe ubrania.

Teraz Anna Lewandowska odpoczywa z rodziną w górach i wybierając dla Klary zimowy zestaw na górski szlak połączyła wygodę i dziewczęcy look, ubierając córkę w pastelowe kolory. Różowa kurtka, spodnie i czapka tworzą razem idealny zestaw zimowy dla dziewczynki, co ciekawe ten look prezentuje się subtelnie dzięki jasnym odcieniom barw. Stylizację Klary uzupełniły śniegowce marki Mrugała, które kosztują 199 zł.

Tylko spójrzcie na urocze zdjęcie Anny Lewandowskiej z Klarą. Dziewczynka wygląda ślicznie!

Instagram

