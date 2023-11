Anna Lewandowska przed świętami wrzuciła zdjęcie z Klarą, którą zabrała na siłownię. Urocza fotka wywołała jednak skrajne emocje. Dlaczego? Poszło o córeczkę Lewandowskich, która na moment usiadła w niewłaściwy według wielu lekarzy sposób!

Mała Klara ma nogi wygięte do tyłu, układają się one w literę "W". Ta pozycja według wielu mam i lekarzy jest niedobra dla nóg i postawy dziecka. Oczywiście w komentarzach pojawiły się ostre zarzuty pod adresem Ani:

Inni pisali, że Ania jest nieodpowiedzialna:

Takie zdjęcia propagują niewłaściwe rzeczy, a wszystkie fanki zaraz to popierają. Taka IDOLKA jak Anka powinna kontrolować to, co wrzuca, nie tylko pod względem żywienia, ale też pod względem rzeczy związanych z dziećmi. Nie dziwię się, że ludzie zwracają uwagę na buty i siad Klary. Jak coś wrzucisz - przemyśl. Bo naśladuje Cię tysiące osób. Szkoda, byś propagowała rzeczy złe i niewłaściwe