Rodzina Anny i Roberta Lewandowskich powiększy się? Wszystko na to wskazuje! :) Trenerka opublikowała w sieci nagranie, na którym pochwaliła się radosną informacją. Ania i Robert zostali szczęśliwymi rodzicami prawie rok temu- mała Klara urodziła się dokładnie 4 maja 2017 roku. Teraz okazuje się, że najprawdopodobniej dołączy do nich nowy członek rodziny... Domyślacie się o co, albo o kogo chodzi?

Zobaczcie, co pokazała i powiedziała Anna Lewandowska! Gwarantujemy - będziecie zauroczeni tym widokiem!

