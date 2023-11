Ostatnie tygodnie dla Ani i Roberta Lewandowskich nie należały do najłatwiejszych. Po przegranych meczach polskiej drużyny w czasie Mundialu zarówno na Roberta, jak i na Anię wylała się fala hejtu. Żona piłkarza była nawet zmuszona do wyłączenia możliwości komentowania jej zdjęć na Instagramie! Wszyscy zaczęli się zastanawiać, co dalej z karierą Ani i Roberta. My zadaliśmy to pytanie Annie Popek, która oceniła, czy Lewandowscy mogą już pożegnać się z karierą! Zobaczcie nasz materiał wideo.



Anna wspierała Roberta podczas wszystkich meczy

Anna Popek oceniła, czy przegrane mecze oznaczają koniec kariery Lewandowskich