1 z 5

To już pewne! Andrzej Młynarczyk odchodzi z "M jak miłość"! Chociaż przez ostatnie tygodnie wszyscy fani serialu mieli nadzieję, że Tomek Chodakowski, w którego wciela się Andrzej Młynarczyk, wybudzi się ze śpiączki i przeżyje, to niestety wiemy już, że tak się nie stanie. Okazuje się, że aktor zdecydował się rozstać z serialem. Dlaczego? Andrzej Młynarczyk długo nie komentował swojej decyzji- teraz w jednym z wywiadów zdradził, dlaczego postanowił odejść z "M jak miłość". To była trudna decyzja?

Co o swoim odejściu z "M jak miłość" powiedział Andrzej Młynarczyk? Tego dowiecie się z naszej galerii. Zapraszamy na następną stronę!

Zobacz także: "M jak miłość": Tomek umrze! Po jego śmierci Asia nie będzie mieć spokoju!