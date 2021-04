Menedżer Krzysztofa Krawczyka opublikował na Facebooku nagranie, które mocno zaniepokoiło internautów. Andrzej Kosmala w krótkim materiale wideo wspomina swojego przyjaciela, którego pożegnał zaledwie kilka dni temu, a także wspomina ukochanego syna, który popełnił samobójstwo w połowie ubiegłego roku. Mężczyzna w krótkim czasie przeżył śmierć dwóch bardzo bliskich mu osób, a jego słowa łamią serce. Zobaczcie, co powiedział i jak wspierają go internauci.

Ostatnie miesiące były wyjątkowo trudne dla Andrzeja Kosmali. W zeszłym roku menedżer Krzysztofa Krawczyka pożegnał swojego syna. W poruszającym wpisie na portalu społecznościowym Andrzej Kosmala przyznał, że jego syn Robert popełnił samobójstwo.

Wiadomość o śmierci syna przyjaciela przekazał wtedy fanom również Krzysztof Krawczyk.

Niestety, kilka miesięcy po śmierci ukochanego syna los zadał kolejny cios Andrzejowi Kosmali. Mężczyzna pożegnał swojego przyjaciela, Krzysztofa Krawczyka. Dziś, blisko dwa tygodnie po pogrzebie artysty Andrzej Kosmala opublikował w sieci niepokojące nagranie.

Wstaje nowy dzień, a ja dopiero idę spać. Myślę o was... Mój synu Robercie, mój przyjacielu Krzysztofie... niedługo do was dołączę - mówił Andrzej Kosmala.

Zaniepokojeni internauci ruszyli ze wsparciem.

- Andrzeju co Ty opowiadasz?! Przed Tobą jeszcze wiele pięknych lat i wiele spraw które beż Ciebie nie mają prawa bycia!!! Wiem ostatnimi laty los ciężko doświadczył Twoje serce ale wierz mi, my ludzie jesteśmy niezniszczalni i nie do pokonania! Wiem coś na ten temat! Pozdrawiam! ♥️♥️♥️♥️

- Panie Andrzeju , proszę tak nie mówić !! Niech Pan nas tu nie zasmuca z rana . . Wiem, że może być teraz ciężko, potrzeba czasu, żeby rany choć trochę się zabliźniły (wiem cos o tym ). Życzę dużo siły, proszę się nie poddawać 😘

- Panie Andrzeju, niech pan się trzyma! Na pewno syn i Mistrz nie chcieliby żeby pan się poddał! Wszystko z czasem się ułoży , proszę być dobrej myśli..

- Panie Andrzeju, proszę oddalić od siebie takie myśli.

Jest Pan potrzebny tu, aby sławić imię zmarłego Krzysztofa Krawczyka, być wsparciem dla jego żony.

Myślę, że ona ma wielkie zaufanie do Pana, musi Pan być dla niej oparciem w tych trudnych chwilach- piszą internauci.