Alicja Bachleda-Curuś na co dzień żyje w Los Angeles. Polskiej aktorce na tyle spodobało się w Hollywood, że nie chce uczyć swojego syna jej ojczystego języka i stawia przede wszystkim na angielski. Przypomnijmy: Bachleda-Curuś nie chce uczyć syna języka polskiego

W ostatnim tygodniu tabloidy spekulowały, że gwiazda wróciła do Polski, aby leczyć się u polskich lekarzy z chorych zatok. Nie wiemy, czy to był prawdziwy powód jej wizyty w rodzinnym kraju, ale Alicja rzeczywiście przyleciała z Los Angeles - pojawiła się wczoraj na muzycznym festiwalu Opene'er w Gdyni. Aktorka prezentowała się równie modnie, co uczestnicy słynnego festiwalu w Coachelli - t-shirt Pink Floyd, sprane jeansy i ramoneska. Niewymuszony luz i szyk świetnie komplementowały urodę Bachledy i jesteśmy pewni, że przyciągała równie wiele spojrzeń, co artyści występujący na festiwalowej scenie.

Zobaczcie zdjęcia Alicji Bachledy-Curuś z drugiego dnia Open'er Festival. Ładnie wyglądała?

Zobaczcie też zdjęcia Alicji Bachledy-Curuś w centrum rejestracji dawców szpiku: