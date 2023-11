Reklama

Już od poniedziałku w sprzedaży najnowszy numer "Flesza"! Na okładce tym razem Alicja Bachleda-Curuś i Marcin Gortat. Przed nimi trudne decyzje. Alicja zrezygnowała właśnie z roli w serialu TVN i szuka ze znanym koszykarzem mieszkania w USA. Dlaczego? Wszystkiego dowiecie się z "Flesza"!

Co poza tym w numerze?

"Flesz" i najlepsze wyprzedaże

W najnowszym "Fleszu" przeczytamy też o urodzonym właśnie synku Mariny i Wojtka Szczęsnych, o tym co się stało ze związkiem Weroniki Rosati oraz jak gwiazdy spędzają wakacje. A do tego magazyn znalazł dla Was najlepsze wyprzedaże i letnie okazje! Zapraszamy do punktów sprzedaży. Nowy "Flesz" dostępny już od poniedziałku!

Alicja Bachleda-Curuś i Marcin Gortat na okładce "Flesza":