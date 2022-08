Agnieszka Włodarczyk na wielkim ekranie debiutowała w 1997 roku w filmie "Sara" w reżyserii Macieja Ślesickiego. Aktorka miała wówczas 16 lat. W produkcji nie brakowało mocnych i kontrowersyjnych scen z udziałem nastoletniej gwiazdy, co lata temu wywołało poruszenie i niemały skandal. Dziś Agnieszka odsłania kulisy przyjęcia roli tytułowej "Sary". Poszło o jej ojczyma...

Film "Sara" z 1997 roku do dziś cieszy się sporą popularnością. W rolach głównych m.in. nieżyjący już Marek Perepeczko, Bogusław Linda czy właśnie debiutująca Agnieszka Włodarczyk. Włodarczyk zagrała Sarę - jej ojciec Józef, szef gangu (Perepeczko), zatrudnia dla niej osobistego ochroniarza (w tej roli Linda). 16-letnia dziewczyna zakochuje się w znacznie starszym mężczyźnie, a po czasie muszą ukrywać swój romans przed bezwzględnym gangsterem. W produkcji nie brakowało gorących, często nagich scen z udziałem Włodarczyk oraz Lindy. W długich wpisach na Instagramie Agnieszka po latach pisze, dlaczego zdecydowała się przyjąć rolę w "Sarze":

Chyba nigdy nie wypowiadałam się szczerze na temat tego, co skłoniło mnie do zagrania tak kontrowersyjnej roli. W końcu coś skłonić musiało, skoro się zdecydowałam. I nie, nie było to parcie na szkło, uwierzcie mi… Chodziło mi po głowie aktorstwo, ale nie przypuszczałam, że dostanę swoją pierwszą rolę tak wcześnie, bez przygotowania i szkoły. Kiedy poszłam na casting do Sary, od roku grałam a raczej śpiewałam… [...] Dziś myślę, że może reżyserzy widzieli we mnie więcej talentu niż ja sama. Skąd taki brak wiary we własne umiejętności? Może moja sytuacja rodzinna, może dziewczęca wstydliwość albo młody wiek, nie wiem. Może moja sytuacja rodzinna, może dziewczęca wstydliwość albo młody wiek, nie wiem. Ale kiedy przyszedł dzień, i musiałam zdecydować, czy chcę zagrać tak odważną rolę czy nie, wiedziałam, że mam dwa wyjścia - pisze Agnieszka.