Kiedy Agnieszka Włodarczyk ogłosiła, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka, fani oraz zaprzyjaźnione gwiazdy nie powstrzymały się od gratulacji i wszyscy za pomocą mediów społecznościowych śledzili, jak aktorka przygotowuje się do zupełnie nowej, życiowej roli, a także obserwowali jej rosnący brzuszek. Agnieszka Włodarczyk przez cały czas chętnie dzieliła się swoimi ciążowymi doświadczeniami, a teraz sporo mówi o pierwszych tygodniach macierzyństwa. Ostatnio aktorka postanowiła poruszyć temat swojego... brzucha! Jutro minie cztery tygodnie od porodu, a ja nadal mam spory brzuch:) Chciałam sobie coś kupić, ale chyba jeszcze nie ma sensu… za to buty leżą idealnie - pisała na początku sierpnia. Cóż, w tym przypadku ani trochę nie możemy zgodzić się ze świeżo upieczoną mamą, która wygląda rewelacyjnie, a na jej ostatnich zdjęciach zamiast "sporego brzucha", widzimy pięknie zarysowaną talię! Kiedy aktorka opublikowała na swoim profilu na Instagramie fotografię w czarnej, obcisłej, błyszczącej sukience, fanki wręcz zalały ją komplementami. I trudno się dziwić. Co więcej, kiedy jedna z nich zapytała gwiazdę o formę po ciąży, ta udzieliła zaskakującej odpowiedzi. Jak się okazuje, wygląd Agnieszki Włodarczyk w tym przypadku to wcale nie dieta i ćwiczenia, a... same zobaczcie! Jak Agnieszka Włodarczyk odzyskała formę po ciąży? Agnieszka Włodarczyk w ciąży wręcz promieniała, a jej sporych rozmiarów brzuszek dodawał jej niesamowitego uroku. Z resztą - aktorka chętnie go pokazywała, pozując do pięknych sesji! Teraz gwiazda i jej partner Robert Karaś są już dumnymi rodzicami. Kiedy Agnieszka Włodarczyk zdradziła imię dziecka i pokazała wyjątkowe zdjęcie ze szpitala, internauci dosłownie oszaleli na ten widok. Choć 7 września od tego dnia miną zaledwie dwa miesiące, aktorka...